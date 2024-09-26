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اليمن يسترد 14 قطعة أثرية تعود للحقبة القتبانية

9/26/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الحكومة اليمنية استرداد 14 قطعة أثرية من نيوزيلندا تم إيداعها مؤقتاً لدى متحف المتروبوليتان للفنون في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، خلال حفل نظمه المتحف، إن «هذه لحظة تاريخية نشهد فيها استرداد 14 قطعة أثرية ثمينة كانت في نيوزيلندا».

وأضاف، في الحفل الذي حضره المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ: «هذه القطع الثمينة قطعت آلاف الكيلومترات، لكنها عادت اليوم كشاهد على الحضارات التي ازدهرت في أرض اليمن منذ آلاف السنين».

وأشاد العليمي بالجهود الأمريكية والنيوزيلندية التي قادت لاستعادة هذه القطع، موضحاً أنها ستبقى في متحف المتروبوليتان «بهدف الحفاظ عليها ودراستها وعرضها أمام الجمهور الكبير في نيويورك».

وتعود القطع المستردة على الأرجح لعهد الدولة القتبانية التي ازدهرت عاصمتها في محافظة شبوة، ويسعى اليمن منذ سنوات إلى استعادة مئات القطع الأثرية.

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