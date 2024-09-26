السيناتور المستقل بيرني ساندرز يقدم قرارًا يهدف إلى وقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل

(MENAFN
) قدم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، بالتعاون مع عدد من زملائه، قرارًا يهدف إلى وقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، وهو اتفاق مقترح بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار, في بيان أصدره يوم الأربعاء، أشار ساندرز إلى أن مجلس الشيوخ سيصوت على هذا القرار عندما يستأنف جلساته في أكتوبر.
كما عبر ساندرز عن مخاوف أخلاقية قوية بشأن الإمدادات المستمرة للأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها "متطرفة" تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, وأوضح أن الأسلحة الأمريكية الصنع مرتبطة بشكل مباشر بعدد كبير من الوفيات بين المدنيين في غزة، مشددًا على أن "إرسال المزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو
أمر غير أخلاقي وغير قانوني, " ودعا إلى إنهاء التواطؤ الأمريكي في ما وصفه بـ "الفظائع, "واتهم السيناتور نتنياهو بتمديد الصراع لتعزيز موقفه السياسي وتجنب المساءلة القانونية عن قضايا الفساد, وأشار إلى أن نتنياهو يميل إلى تقديم مطالب جديدة كلما بدا أن الهدنة وشيكة، مما يعيق جهود السلام, كما أدان ساندرز الحكومة الإسرائيلية لتسهيلها زيادة كبيرة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وإثارة العنف الذي أدى إلى العديد من الضحايا.
وعلى مدار حوالي عام، شاركت القوات العسكرية الإسرائيلية في عمليات واسعة النطاق في قطاع غزة، مدعومة بدعم كبير من الولايات المتحدة, ويتضمن هذا الدعم ممرًا جويًا وبحريًا يسمح بشحن الآلاف من الأطنان من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل, وصف المراقبون الدوليون الوضع بأنه إبادة جماعية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 41,000 فلسطيني قد قُتلوا وحوالي 96,000 أصيبوا, كما تضرر ما يقرب من 70% من البنية التحتية المدنية في غزة—بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات—بشكل كبير أو دمر بالكامل, ومع تصاعد الأزمة الإنسانية، يسعى قرار ساندرز إلى إعادة تقييم دور الولايات المتحدة في النزاع وآثاره الأوسع على حقوق الإنسان.
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