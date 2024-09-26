(MENAFN
) في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، تم الإبلاغ عن استشهاد عدد من المواطنين، مع إصابة العديد الآخرين جراء القصف المتواصل من قبل القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة, وقد أفاد مراسلنا باستعادة جثة شهيد وعدد من المصابين بعد استهداف غارة إسرائيلية لمنزل يعود لعائلة الدغ، في وسط خان يونس، الواقعة في الجزء الجنوبي من غزة, وتم نقل الجرحى على الفور إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.
كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على منزل في منطقة الشرطة الجمركية، أيضًا في خان يونس، مما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا، بما في ذلك عدة مصابين وتقارير عن أفراد مفقودين تحت الأنقاض, استجابت فرق الإسعاف لهجوم آخر في مخيم جباليا للاجئين، حيث تم استعادة جثة شهيد ومعالجة تسعة آخرين أصيبوا جراء قنبلة إسرائيلية استهدفت منزلاً في شارع الفيفاوية, وتم الإبلاغ عن إصابات إضافية جراء قصف منزل يعود لعائلة الصحر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشهيد كمال في المخيم لتلقي الرعاية.
ومنذ بداية الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023، زادت القوات الإسرائيلية من عملياتها العسكرية في قطاع غزة عبر الهجمات البرية والبحرية والجوية, وقد كان الأثر الإنساني مدمراً، حيث تشير التقارير إلى أن 41,495 مواطناً قد لقوا حتفهم و96,006 آخرين أصيبوا، معظمهم من النساء والأطفال, بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، ويخشى أن يكونوا محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في المنطقة.
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