وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن زيادة مقلقة في أعداد الضحايا نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية

(MENAFN
) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن زيادة مقلقة في أعداد الضحايا نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث أسفرت هجمات يوم الأربعاء عن استشهاد 72 شخصًا، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، وترك أكثر من 392 فردًا مصابًا, تسهم هذه الزيادة في العنف في تفاقم الأزمة الإنسانية التي ظهرت منذ تجدد النزاع.
كذلك في نفس اليوم، قدم ناصر ياسين، منسق خطة الطوارئ في الحكومة اللبنانية ووزير البيئة، مزيدًا من المعلومات، حيث كشف أن إجمالي عدد الشهداء في لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 قد ارتفع إلى 1247، مع إصابة حوالي 5000 شخص—معظمهم من المدنيين، بما في ذلك العديد من الأطفال والنساء, أكد ياسين على تفاقم أزمة النزوح، مشيرًا إلى أن حوالي 52,900 شخص قد لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة، تقع غالبًا في المؤسسات التعليمية والمدارس العامة, تمثل هذه الأرقام حوالي 30 في المئة من إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تهجيرهم من منازلهم بسبب القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
وبالإضافة إلى ذلك، قدر أن أكثر من 150,000 شخص من مناطق لبنانية مختلفة، خاصة من المناطق الجنوبية وبلدة البقاع، قد اضطروا لمغادرة منازلهم في ظل تدهور الأوضاع الأمنية, استمرت الغارات الجوية بلا رحمة، مستهدفةً مدنًا وبلدات متعددة في لبنان، حيث زادت شدة هذه الهجمات بشكل ملحوظ منذ صباح يوم الاثنين, وقد وصفت هذه العمليات العسكرية بأنها من بين الأكثر عنفًا وشمولًا التي شهدها التاريخ الحديث، مما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اللبناني, ومع تطور الوضع، تزداد الحاجة الملحة إلى تدخل دولي فوري ومساعدات إنسانية.
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