الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تتسبب في ارتفاع مقلق في أعداد الضحايا في لبنان

(MENAFN
) تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في ارتفاع مقلق في أعداد الضحايا في لبنان، وخاصة في منطقة البقاع والمناطق الجنوبية, أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن ما لا يقل عن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون بعد ليلة من الغارات العدوانية, استهدفت إحدى الهجمات بشكل خاص مبنى سكني في بلدة كراك، الواقعة في منطقة زحلة، مما أسفر عن وفاة 12 فرداً، معظمهم من النساء والأطفال, بينما يعمل رجال الإنقاذ بلا كلل لإزالة الأنقاض، تستمر الأوضاع الصعبة في التفاقم.
وقد ظهرت تقارير إضافية تشير إلى غارة جوية في بلدة شعث في البقاع، حيث قُتل تسعة أفراد من عائلة واحدة، مما يبرز العواقب الوخيمة لهذه العمليات العسكرية على المدنيين الأبرياء, وقد وسعت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها لتطال عدة بلدات في جنوب لبنان، بما في ذلك خربة سلم، وتولين، وطير دبَّة.
كما إن التأثير التراكمي لهذه الهجمات كان هائلاً, وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، تشير الأعداد الأخيرة إلى 20 قتيلاً و88 مصابًا في محافظة النبطية، بالإضافة إلى 18 وفاة و183 إصابة تم الإبلاغ عنها في المحافظة الجنوبية, يسلط هذا العنف المتصاعد الضوء على الحاجة الملحة إلى حل سلمي، حيث تتعمق الأزمة الإنسانية في ظل استمرار الأعمال العسكرية.
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