زوكربيرغ ممسكاً بنظارة سوداء: إنها آلة زمن إلى المستقبل

عرضت ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك أول نماذجها لنظارات الواقع المعزز (أوريون) إلى جانب تحديثات لمنتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي (كونكت) بمقرها الرئيس في كاليفورنيا أمس.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، بعد سحب نظارة سوداء من علبة معدنية على خشبة المسرح: "هذا هو العالم المادي متداخلاً مع الصور المجسمة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أعتقد أن الطريقة الصحيحة للنظر إلى أوريون هي أنها آلة زمن إلى المستقبل.. الذي أعتقد أنه سيكون مثيراً للغاية".

وارتفعت أسهم ميتا 2.2 بالمئة إلى ذرى جديدة. ونظارات أوريون مصنوعة من سبيكة مغنيسيوم ومدعومة برقائق إلكترونية صممتها ميتا.

وسيتمكن المستخدمون من التفاعل معها من خلال تتبع اليد، وهي تقنية تساعد على العمل في بيئة الواقع الافتراضي أو المختلط والتفاعل معها دون الحاجة إلى وحدات تحكم منفصلة، وكذلك من خلال الصوت وواجهة تحكم عصبي توضع على المعصم.

ووصف زوكربيرغ أوريون بأنها "مجموعة قيد التطوير"، وقال إن ميتا تخطط للعمل على جعلها أصغر حجماً وأكثر أناقة وأقل تكلفة للمستهلكين في وقت لاحق.

التحول نحو الميتافيرس

تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى منذ سنوات على تطوير أجهزة الواقع المعزز، على الرغم من فشل أغلب مساعيها في هذا الصدد، مثل نظارات (جلاس) التابعة لغوغل.

وكان زوكربيرغ حول وجهة أكبر شركة تواصل اجتماعي في العالم عام 2021 نحو بناء أنظمة "الميتافيرس" التي تغوص في عالمي الواقع الافتراضي والمعزز. غير أن تكاليف التطوير المرتفعة والعقبات التكنولوجية عاقت تسليم المنتجات.

وقال مصدر، قبل المؤتمر، إن ميتا تهدف إلى تسليم أولى نظارات الواقع المعزز التجارية للمستهلكين في 2027، وبحلول ذلك الوقت من المفترض أن يؤدي التقدم التكنولوجي إلى خفض تكلفة الإنتاج.

واستعرض زوكربيرغ كيف أن نظارات الواقع المعزز يمكنها عرض نوافذ صغيرة متعددة بها نصوص واتساب ومسنجر ومكالمات فيديو ومقاطع إنستغرام المصورة القصيرة، على الرغم من أن العرض التقديمي قدم القليل من التفاصيل عن قدرات النظارة.

مساعد الذكاء الاصطناعي

وكشفت ميتا أيضاً عن مجموعة من التحسينات على برمجيات مساعد الذكاء الاصطناعي الذي أثار الاهتمام بنظارات ميتا الذكية من راي بان، بما يسمح للمستخدمين بمسح رموز الاستجابة السريعة وتشغيل الموسيقى من سبوتيفاي استجابة للأوامر الصوتية.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، تخطط الشركة لإضافة قدرات الفيديو والقدرة على إجراء ترجمة لغوية فورية بين الإنجليزية والفرنسية والإيطالية أو الإسبانية.

كما أعلنت ميتا عن مجموعة من العروض الجديدة لمنتجات لبرنامج الدردشة الآلي المماثل لتشات جي.بي.تي، وتخطط لبدء دمج الصور الشخصية المنشأة بواسطة البرنامج تلقائياً في منشورات فيسبوك وإنستغرام الخاصة بالأشخاص.

ومن بين تحديثات الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها في المؤتمر أيضاً، تحديث صوتي للمساعد الرقمي الذي يدعى (ميتا إيه.آي)، والذي سيستجيب حالياً للأوامر الصوتية.

وقال زوكربيرغ: "أرى أن الصوت سيكون وسيلة طبيعية أكثر للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي مقارنة بالنص المكتوب".

وقالت الشركة إن أكثر من 400 مليون شخص يستخدمون ميتا إيه آي شهرياً.