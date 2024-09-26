عبد الله بن زايد يلتقي وزراء خارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه، برونو رودريغيز وزير خارجية كوبا، ومارغوس تساهكنا وزير خارجية جمهورية إستونيا، وغابرييليوس لاندسبرغيس وزير خارجية جمهورية ليتوانيا، والدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وأليكساندرا هيل تينوكو خارجية السلفادور، وأوليفييه ندوهونجيرهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا، ولومينيتا أودوبيسكو وزيرة خارجية رومانيا، ورادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.

وبحث سموه مع وزراء الخارجية، عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والأمن الغذائي والزراعية والمناخ والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات الداعمة للأهداف التنموية لكافة الدول.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزراء الخارجية، مؤكدا الحرص على توثيق روابط الصداقة مع بلادهم والتطلع إلى مزيد من التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للجانبين.

كما بحث سموه ووزراء الخارجية مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بريندان نيلسون رئيس شركة "بوينغ العالمية".

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الجانبين والفرص المتاحة لتعزيزه خاصة في المجالات المرتبطة بصناعة الطيران ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة.

وأكد سموه خلال اللقاء أن قطاع الطيران يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة لمسار التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى الحرص على تعزيز التعاون المثمر والبناء مع شركات الطيران العالمية بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.

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