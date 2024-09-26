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عبد الله بن زايد يلتقي في نيويورك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

9/26/2024 2:32:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

ونقل سموه إلى العليمي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق الاستقرار والازدهار.

من جانبه، حمَّل العليمي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وبحث سموه والدكتور رشاد العليمي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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