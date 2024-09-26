الأرصاد طقس حار ورياح مثيرة للغبار والعظمى 43

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الخميس،
والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا 25 - 65 كم/ساعة مثيرة للغبار .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.
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