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ممثل الأمير يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأميركية

9/26/2024 2:20:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مساء أمس الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في حفل الاستقبال الذي أقامه على شرف رؤساء الوفود المشاركة بأعمال اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المتحف التاريخي الوطني بمدينة نيويورك الأمريكية.

حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى فخامته مستذكرا سموه المواقف التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه دولة الكويت وشعبها والمكانة الخاصة والمخلدة في وجدان الكويتيين.

كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست روح الصداقة والتعاون التي تتميز بها العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

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