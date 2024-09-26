ممثل الأمير يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأميركية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، مساء أمس الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في حفل الاستقبال الذي أقامه على شرف رؤساء الوفود المشاركة بأعمال اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المتحف التاريخي الوطني بمدينة نيويورك الأمريكية.
حيث نقل سموه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى فخامته مستذكرا سموه المواقف التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه دولة الكويت وشعبها والمكانة الخاصة والمخلدة في وجدان الكويتيين.
كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست روح الصداقة والتعاون التي تتميز بها العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
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