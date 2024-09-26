صندوق النقد يوافق على قرض لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 26 أيلول ( بترا ) - وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن،مساء الأربعاء ، على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
و بحسب واشنطن تايمز ، وقال الصندوق في بيان إن هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".
وكانت باكستان وافقت في تموز الماضي على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية في البلاد .
-- (بترا )
ب خ /ا ص / س س
26/09/2024 08:31:10
MENAFN26092024000117011021ID1108717003
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