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صندوق النقد يوافق على قرض لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار

9/26/2024 2:20:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 26 أيلول ( بترا ) - وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن،مساء الأربعاء ، على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
و بحسب واشنطن تايمز ، وقال الصندوق في بيان إن هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".
وكانت باكستان وافقت في تموز الماضي على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية في البلاد .
-- (بترا )
ب خ /ا ص / س س
26/09/2024 08:31:10

MENAFN26092024000117011021ID1108717001

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