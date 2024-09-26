الملك يعود إلى أرض الوطن

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 26 أيلول (بترا )_

عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن ترأس جلالته الوفد الأردني المشارك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.

وألقى جلالة الملك خطابا خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، وعقد سلسلة لقاءات مع زعماء دول ورؤساء وفود مشاركين، وقادة مؤسسات اقتصادية ومنظمات إنسانية.

وركزت جهود جلالته خلال الزيارة على حشد موقف دولي عاجل لوقف التصعيد في المنطقة، والوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وفي ولاية ميريلاند، التقى جلالة الملك حاكم الولاية ويس مور، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي شركات وجامعات أمريكية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورافق جلالته خلال الزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

_ _(بترا )

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26/09/2024 07:22:11