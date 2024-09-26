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تعاني من حصوات الكلى ... لا تقرب هذه المشروبات

9/26/2024 2:17:43 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يجب على مرضى حصوات الكلى تجنب بعض المشروبات في نظامهم الغذائي اليومي، لأنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

فيما يلي قائمة بأسوأ المشروبات لمرضى حصوات الكلى: المشروبات الغازية: أظهرت دراسة سابقة أن المشروبات الغازية الداكنة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 23%، بسبب احتوائها على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك.

العصائر المعلبة: تحتوي العصائر المعلبة على نسبة عالية من الفركتوز، مما يدفع الكليتين لإرسال المزيد من الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك إلى البول، مما يؤثر سلبًا على صحة مرضى حصوات الكلى.

المشروبات الرياضية: رغم أن المشروبات الرياضية تساعد في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم والوقاية من الجفاف، إلا أنها تحتوي على تركيزات عالية من السكر والصوديوم، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، خاصةً لدى الفئات المعرضة للإصابة بها.

المشروبات الكحولية: يجب على مرضى حصوات الكلى تجنب المشروبات الكحولية تمامًا، لأنها تؤدي إلى تكوين مزيد من الحصى بسبب خصائصها المدرة للبول، التي تهدد الجسم بخطر الجفاف.

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