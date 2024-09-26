تعاني من حصوات الكلى ... لا تقرب هذه المشروبات

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- Khaberni) خبرني - يجب على مرضى حصوات الكلى تجنب بعض المشروبات في نظامهم الغذائي اليومي، لأنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.
فيما يلي قائمة بأسوأ المشروبات لمرضى حصوات الكلى: المشروبات الغازية: أظهرت دراسة سابقة أن المشروبات الغازية الداكنة تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى بنسبة 23%، بسبب احتوائها على نسبة عالية من حمض الفوسفوريك.
العصائر المعلبة: تحتوي العصائر المعلبة على نسبة عالية من الفركتوز، مما يدفع الكليتين لإرسال المزيد من الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك إلى البول، مما يؤثر سلبًا على صحة مرضى حصوات الكلى.
المشروبات الرياضية: رغم أن المشروبات الرياضية تساعد في الحفاظ على توازن المعادن في الجسم والوقاية من الجفاف، إلا أنها تحتوي على تركيزات عالية من السكر والصوديوم، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، خاصةً لدى الفئات المعرضة للإصابة بها.
المشروبات الكحولية: يجب على مرضى حصوات الكلى تجنب المشروبات الكحولية تمامًا، لأنها تؤدي إلى تكوين مزيد من الحصى بسبب خصائصها المدرة للبول، التي تهدد الجسم بخطر الجفاف.
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