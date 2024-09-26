شبرا بلولة: عاصمة الياسمين في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُعرف قرية شبرا بلولة المصرية بأنها عاصمة الياسمين في العالم، حيث تستحوذ على نصف إنتاج العالم من عجينة الياسمين وزيوته العطرية. تتميز هذه القرية بتربتها الخصبة وطقسها المناسب لزراعة الياسمين، مما جعل منتجاتها مرغوبة عالمياً. في هذا المقال، سنتعرف على تاريخ زراعة الياسمين في شبرا بلولة، وأهميته الاقتصادية والسياحية، بالإضافة إلى مقارنة سريعة بين الياسمين المصري والياسمين السعودي.

شبرا بلولة: مهد الياسمين المصري

تاريخ حافل: بدأت زراعة الياسمين في شبرا بلولة في الستينيات، حيث قام أحد الأثرياء المصريين بزراعته في إقطاعية خاصة به، ثم انتشرت الزراعة بين الفلاحين.

إنتاج عالمي: تستحوذ شبرا بلولة على نسبة كبيرة من إنتاج العالم من عجينة وزيت الياسمين، مما جعلها وجهة عالمية لتجار العطور.

اقتصاد محلي مزدهر: توفر زراعة الياسمين فرص عمل لآلاف الأشخاص في القرية والمناطق المجاورة، وساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي.

أهمية الياسمين المصري:

جودة عالية: تتميز عجينة وزيت الياسمين المصري بجودته العالية، وذلك بفضل خصوبة التربة والظروف المناخية الملائمة.

استخدامات متعددة: يدخل زيت الياسمين في صناعة العطور، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الطبية.

طلب عالمي: يحظى الياسمين المصري بسمعة عالمية، مما يجعله سلعة مطلوبة في الأسواق العالمية.

السياحة في شبرا بلولة:

وجهة سياحية جديدة: تشهد القرية إقبالًا متزايدًا من السياح الذين يرغبون في التعرف على عملية زراعة الياسمين وحصادها.

مهرجان الياسمين: اقترح العديد من الخبراء إقامة مهرجان سنوي للاحتفال بالياسمين، مما يساهم في جذب المزيد من السياح ويعزز مكانة القرية على الخريطة السياحية. الياسمين السعودي: لمحة مقارنة

جازان: مهد الياسمين العربي: تشتهر منطقة جازان في السعودية بزراعة الفل، المعروف محليًا بالياسمين العربي.

تنوع الأنواع: يتميز الفل السعودي بتنوع أنواعه، ولكل نوع خصائصه المميزة.

أهمية ثقافية: يعتبر الفل جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي السعودي، ويدخل في العديد من المناسبات الاجتماعية.

هذا وتعتبر شبرا بلولة المصرية وجازان السعودية من أهم مراكز زراعة الياسمين في العالم، ولكل منهما خصوصيته ومميزاته. يمثل الياسمين رمزًا للجمال والعطر، ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي في هاتين المنطقتين.