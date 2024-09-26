بيان لعدة دول يدعو لحل الازمة اللبنانية الاسرائيلية بالطرق الدبلوماسية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / اصدرت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا واستراليا وكندا والاتحاد الاوروبي والمانيا وايطاليا واليابان والسعودية والامارات وقطر
يطالبون فيها الاطراف الاسرائيلية واللبنانية العمل على التوصل لحل دبلوماسي
في جنوب لبنان.
وقال البيان ان الوضع في جنوب لبنان وشمال اسرائيل منذ الثامن من اكتوبر الماضي لا يطاق وانه حان الوقت للتوصل لحل دبلوماسي يسمح للمدنيين على طرفي الحدود العودة الى منازلهم ليعيشوا بامان.
واكد البيان انه لا يمكن للدبلوماسية النجاح في ظل استمرار التصعيد العسكري.
ودعا البيان لوقف لاطلاق النار لمدة ٢١ يوم من اجل فتح الفرص امام الحراك الدبلوماسي الذي يهدف الى التوصل لاتفاق على اساس قرار الامم المتحدة ١٧٠١.
و دعت الدول الموقعة على البيان الاطراف الى الالتزام بقرارات الامم المتحدة بما يقود لتطبيق قرارات الامم المتحدة في غزة ايضا.
واكدت الدول الموقعة على البيان جاهزيتها للمساعدة في التوصل لاتفاق دائم لاطلاق النار استكمالا للجهود السابقة التي قادتها واشنطن.
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