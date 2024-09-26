الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم بري محتمل على لبنان

طلب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من قواته الاستعداد لهجوم بري محتمل في لبنان، في الوقت الذي استمرت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة لليوم الثالث على التوالي، واستهدف مسلحون مدينتي تل أبيب وإيلات.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس، إن الضربات الجوية على لبنان وما استتبعها من تقليص في القوة العسكرية لحزب الله قد وضعت الأساس لتوغل بري محتمل.

وتابع هاليفي، خلال زيارة لتدريبات للقوات على الحدود الشمالية: "تسمعون الطائرات تحلّق فوق رؤوسنا، كنا نشن ضربات طوال اليوم.. هذا يهدف إلى تمهيد الطريق لدخولكم المحتمل ومواصلة إضعاف حزب الله".

وفي وقت سابق، قال أوري جوردين، قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بصدد حشد لواءين احتياطيين آخرين للقيام بمهام في المنطقة الشمالية، وإن القوات يجب أن تكون مستعدة لمناورة برية.

وأضاف: "لقد دخلنا مرحلة جديدة في العملية"، مشيراً إلى أن إسرائيل يجب أن "تغير الوضع الأمني، ويجب أن نكون مستعدين تماماً للمناورات والأنشطة".

وتهدف إسرائيل إلى إعادة نحو 60 ألف شخص نزحوا من منازلهم في الشمال من جراء الهجمات اليومية تقريباً التي يشنها حزب الله.

وقالت مصادر حزب الله إن مقاتلي الحزب "مستعدون لمواجهة أي غزو بري محتمل".

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن الغارات الإسرائيلية، صباح أمس، أسفرت عن مقتل 51 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء التصعيد يوم الاثنين بلغ نحو 600 شخص.

ولم يشهد النشاط على خط المواجهة مزيداً من الضربات الإسرائيلية في لبنان فحسب، بل شهد أيضا هجوماً شنه حزب الله ـ للمرة الأولى ـ على مدينة تل أبيب الإسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ الذي أطلقه حزب الله.

وفي المساء، تعرضت مدينة إيلات الساحلية الواقعة جنوبي إسرائيل لهجوم بطائرتين مسيرتين. وقال دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إحداهما تم اعتراضها بينما ارتطمت الأخرى بالميناء وانفجرت، ما أدى إلى إصابة شخصين ونشوب حريق.