محمد بن زايد: سنواصل البناء على نتائج الزيارة إلى أمريكا لدفع علاقاتنا الاستراتيجية إلى الأمام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الزيارة إلى الولايات المتحدة عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، وسنواصل البناء على نتائجها من أجل دفع علاقاتنا الإستراتيجية الممتدة منذ أكثر من خمسين عاماً إلى الأمام».
وأضاف سموه: «الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم».
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