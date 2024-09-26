محمد بن زايد: سنواصل البناء على نتائج الزيارة إلى أمريكا لدفع علاقاتنا الاستراتيجية إلى الأمام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الزيارة إلى الولايات المتحدة عبرت عن رغبة متبادلة في التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، وسنواصل البناء على نتائجها من أجل دفع علاقاتنا الإستراتيجية الممتدة منذ أكثر من خمسين عاماً إلى الأمام».

وأضاف سموه: «الإمارات حريصة على بناء شراكات فاعلة بهدف استثمار الإمكانات المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعبها وشعوب العالم».