مطور عقاري جديد يطلق مشاريع بقيمة تقارب 10 مليار درهم في الإمارات

(MENAFN
- Click On Group) أعلن “سورس أوف فيت”، المطور العقاري الفاخر المستقل، عن انطلاق عملياته في دولة الإمارات العربية المتحدة، معلناً عن مجموعة من المشاريع التطويرية الفاخرة بقيمة تقارب 10 مليار درهم إماراتي. سيوفر “سورس أوف فيت” التمويل الكامل لجميع مشاريعه العقارية، مما يضمن تسليمها بشكل فعال ويعزز التزامه بإنشاء مجتمعات إيجابية، مستدامة وصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر الشركة جزءاً من مجموعة "وييل أوف فيت" الأوسع، التي تضم وحدات أعمال متنوعة تعمل وتستثمر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي إطار تعزيز استراتيجيتها التوسعية، تم تعيين شركة سافيلز، الاستشارية العالمية الرائدة في مجال العقارات والتي تُعتبر من أكثر الشركات احتراماً على مستوى العالم ولديها خبرة أكثر من 160 عاماً، كمستشار خبير لشركة “سورس أوف فيت”. وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها الأولى في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد بدأت بالفعل بالتعاون مع مجموعة متميزة من المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين العالميين لتحقيق رؤيتها في مفاهيم الحياة الفاخرة.
ولضمان التميز في مشاريعه المستقبلية، سيتولى “سورس أوف فيت” القيادة تحت إشراف الدكتور ماجد جاك هسيونغ، المعماري الحائز على جوائز والذي يمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجالات العمارة والبناء والعقارات. وقد قام الدكتور هسيونغ بإدارة مشاريع بارزة في القطاعات السكنية والتجارية والمكتبية والترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وفي تعليقه على إطلاق “سورس أوف فيت”، أشار الدكتور هسيونغ إلى أن "هدفنا هو تطوير مجتمعات سكنية أنيقة تتمحور حول الفخامة العالية، والاستدامة، والرفاهية. إن التزامنا بتقديم قيمة مستدامة يسهم في رفع جودة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نخطط لإطلاق مبيعات مسبقة لمشاريعنا القادمة، مستهدفين الوسطاء والمستثمرين العقاريين والمشترين المحتملين في الأشهر المقبلة."
يتكون فريق “سورس أوف فيت” من خبراء متخصصين يتمتعون بمهارات عالية في تنفيذ المشاريع لصالح مجموعة من أبرز مطوري العقارات الرائدين في السوق.
تشمل المشاريع المؤكدة لشركة “سورس أوف فيت” تطويرين سكنيين جديدين في مواقع استراتيجية متميزة في دبي، إضافةً إلى ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في جزيرة المرجان، التي تُعد من الوجهات الأكثر تميزاً في رأس الخيمة.
تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الجاذبة في قطاع العقارات الفاخرة في الشرق الاوسط، حيث سجلت دبي نموًا استثنائياً خلال العام الماضي، مع زيادة بنسبة 17.4% في قيم رأس المال وفقاً لمؤشر سافيلز للمدن العالمية الفاخرة. ومن المتوقع أن تواصل الإمارات مسيرتها نحو النمو والاستقرار في الأشهر المقبلة.
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