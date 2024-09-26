EXLANTIX ET تستعرض تقنية القيادة الذكية المبتكرة وأنظمة السلامة الشاملة في قمة إكسيد العالمية للمستخدمين 2024.

(MENAFN
- Global Advertising) تستعد شركة إكسيد للكشف عن أحدث سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية النقية EXLANTIX ET وذلك خلال قمة إكسيد العالمية للمستخدمين لعام 2024 المقامة في شهر أكتوبر القادم. وباعتبارها أحدث طراز في سلسلة EXLANTIX، ستحتل السيارة ET مركز الصدارة، ليس فقط كونها منتج
يتم تقديمه، ولكن أيضاً كسيارة معدة لتجربة نظام القيادة الذكي المتطور NOA الخاص بالشركة ذلك بالإضافة الى مجموعة مذهلة من تقنيات السلامة والقيادة المبتكرة.
التكنولوجيا الذكية والجيل القادم من التنقل يجتمعان معاً
تستمر السيارة EXLANTIX ET في اتباع نهج علامة EXEED المتمثل في دمج الأنظمة التكنولوجية المتقدمة في جميع سياراتها. وتجمع فئة ET، التي تُعدّ السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المزودة بتقنيات ذكية من سلسلة EXLANTIX، سنوات من الخبرة في الهندسة والتصميم، مع التركيز على ابتكارات القيادة الذكية التي تعيد تعريف تجربة القيادة.
تعتمد التقنية المتطورة في طراز ET على نظام NOA (التنقل على نظام الملاحة الآلي) حيث يسمح نظام القيادة الذكي المتطور للغاية لهذه للسيارة بالتنقل على الطرق الحضرية والطرق السريعة دون الحاجة إلى مسارات محددة مسبقاً. ويمكن لنظام NOA في السيارة ET التعامل بشكل مستقل مع سيناريوهات القيادة المعقدة، مثل تغيير المسارات والاندماج وتجنب العوائق، وهذا يبرهن على ريادة العلامة إكسيد في قدرات القيادة الذاتية. وطوال الحدث، سيتم استخدام السيارة EXLANTIX ET في اختبارات على أرض الواقع لإظهار دقتها في القيادة الذكية في نظام NOA، مما يوفر نظرة ملموسة على كيفية تطور مستقبل التنقل الذاتي.
بالإضافة إلى تقنية القيادة، تتميز السيارة ET بنظام ذكي شامل لركن السيارة الذي يعمل على تسهيل أحد أكثر جوانب القيادة الحضرية صعوبة. وبفضل خاصية الاستضافة الذكية كلية الحركة، يمكن للسيارة ET أن تركن نفسها ذاتياً في مختلف السيناريوهات الصعبة، بدءاً من شوارع المدينة الضيقة وحتى مواقف السيارات المزدحمة متعددة الطوابق. ويعمل هذا النظام في 18 بيئة مختلفة لركن السيارات، بما في ذلك مواقف السيارات في الطرق المسدودة والأماكن العمودية والأماكن المجاورة لصنابير الإطفاء، مما يوفر راحة وموثوقية لا مثيل لها للمستخدمين في المناطق الحضرية المزدحمة.
نطاق رائد في الصناعة وكفاءة في استهلاك الطاقة
يتمثل جوهر سيارة EXLANTIX ET في مجموعة نقل الحركة المتطورة التي تدعمها تقنية REEV (السيارة الكهربائية ذات المدى الممتد) الذهبية الخاصة بعلامة EXEED والتي تعمل على توسيع مدى السير للسيارة. ويوفر هذا النظام كفاءة رائدة في هذا المجال، حيث يجمع بين محرك مخصص عالي الأداء ومولد وبطارية ومحرك كهربائي ونظام تحكم إلكتروني. وبفضل ذلك، تحقق السيارة ET معدل تحويل رائع للطاقة، مما يتيح للسائقين توليد 3.6 كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية باستخدام لتر واحد فقط من الوقود وهذا ما يجعل السيارة ET واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كفاءةً ضمن فئتها.
وتتيح امكانات توسيع المدى التي تتمتع به السيارة ET مدى تشغيلي يعد الأفضل ضمن فئتها بمعيار WLTC حيث يصل إلى 1,238 كيلومتراً عند الشحن الكامل للبطارية وتعبئة خزان الوقود بشكل كامل، مما يتيح للسائقين السفر لمسافات طويلة دون الحاجة المستمرة للتزود بالوقود أو إعادة شحن البطارية. بالنسبة للرحلات القصيرة، يصل المدى الكهربائي النقي للسيارة ET إلى 180 كيلومتراً بشحنة واحدة، مما يدل على تنوعها وعمليّتها في التنقلات داخل المدن والرحلات الطويلة على الطرقات. يؤكد هذا المزيج من الكفاءة الكهربائية ومدى القيادة الممتد على قدرة السيارة ET على تغيير قواعد اللعبة في سوق السيارات الكهربائية (EV).
سلامة لا مساومة فيها
وكجزء كبير من تركيز العلامة إكسيد على توفير تجربة قيادة آمنة وموثوقة، فقد تم تزويد السيارة ET بنظام أمان وحماية شامل يدمج أحدث تقنيات السلامة في السيارات. ويعمل هيكل الكبسولة الفضائية القفصي للسيارة ET الذي يستخدم %88 من الفولاذ والألومنيوم عالي القوة على توفير أقصى درجات الحماية للركاب في حالة حدوث تصادم. ويضمن هذا التصميم القوي للسلامة، إلى جانب التزام علامة إكسيد بمعايير تطوير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم، أن توفر السيارة ET حماية لا مثيل لها للسائقين والركاب على حد سواء.
كما تشتمل السيارة ET على أنظمة سلامة متقدمة ونشطة، والتي سيتم عرضها خلال أنشطة القيادة التجريبية المختلفة في قمة إكسيد. وسيحظى الحضور بفرصة مشاهدة قدرات السيارة ET بشكل مباشر وهي تتنقل في بيئات قيادة حقيقية مع الحفاظ على الأداء الأمثل للسلامة في ظروف غير متوقعة.
معيار جديد لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية
يعد إطلاق السيارة EXLANTIX ET علامة فارقة في مسيرة إكسيد، حيث أنها تمثل جهود العلامة التجارية المستمرة لدفع حدود تكنولوجيا التنقل الذكي والسيارات الكهربائية. وتأتي السيارة ET ضمن مجموعة إكسيد الواسعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة التي تضم طرازات مثل EXEED LX، TXL، RX وVX، وهي تجسد التكنولوجيا الذكية التي تجمع الفخامة والأداء والأنظمة المتقدمة في سيارة واحدة متماسكة.
وتعتمد هذه الإضافة الأحدث إلى سلسلة ET EXLANTIX على إرث التحكم في الأداء الذي تتمتع به شقيقتها EXLANTIX ES ولكنها تقدم تركيزاً أكبر على التكنولوجيا الذكية. وتجمع السيارة ET بين نظام NOA والقيادة الموفرة للطاقة، لتقدم بذلك حلاً عصرياً للمستهلكين الذين يبحثون عن الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
يسلط الكشف عن السيارة EXLANTIX ET في قمة إكسيد العالمية 2024 الضوء على أحدث التطورات التي حققتها العلامة إكسيد. وتعكس السيارة ET التي تتميز بأنظمة قيادة ذكية وتكنولوجيا موفرة للطاقة وسلامة معززة، إلتزام العلامة إكسيد بمستقبل مستدام ومبتكر.
نبذة عن إكسيد
شركة إكسبد هي شركة رائدة في مجال السيارات ذات تكنولوجيا مطورة ذاتياً، وتفتخر بإنجازاتها المتميزة على مدار 27 عاماً في مجال الأبحاث الإيجابية في مجال السيارات، ومن خلال رؤية طموحة، تهدف إكسيد إلى إحداث ثورة في قطاع السيارات الفاخرة الذكية الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم، مستفيدة من الخبرة والمعرفة الواسعة لأعضاء فريقها لتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لعملائها.
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