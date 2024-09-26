الولايات المتحدة ودول الخليج تؤكدان دعمهما لحل الدولتين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /PNN / في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) في 25 سبتمبر 2024، أكد الوزراء دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل على حدود عام 1967. كما شددوا على أهمية تبادل الأراضي بشكل متفق عليه، وفقاً للمعايير الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وأعرب الوزراء عن تأييدهم لعودة جميع المدنيين الذين تم تهجيرهم بعد أحداث 7 أكتوبر إلى منازلهم، مؤكدين أن السلام الدائم هو أساس استقرار وازدهار المنطقة. كما دعوا إلى تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية وشفافيتها، مشددين على ضرورة توحيد الحكم الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

و فيما يتعلق بالعنف المتصاعد في الضفة الغربية، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تصاعد العنف من قبل المستوطنين والمتطرفين، مؤكدين على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال. كما دعوا إلى وقف التوسع الاستيطاني باعتباره عائقًا أمام تحقيق سلام دائم، وشددوا على أهمية حماية المواقع المقدسة في القدس، مع الإشارة إلى الدور الخاص الذي تلعبه الأردن في هذا الصدد.

كما و تعهد الوزراء بالعمل نحو وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وفقاً للمعايير التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. وأشادوا بجهود الوساطة التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة، ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تقوض المسار الدبلوماسي.

كما أكد الوزراء على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية، داعين إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق في تسليم المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والمأوى. وأشاروا إلى ضرورة إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدين التزامهم بالعمل على قضايا الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في القطاع



