الولايات المتحدة ودول الخليج تؤكدان دعمهما لحل الدولتين وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن /PNN / في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) في 25 سبتمبر 2024، أكد الوزراء دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل على حدود عام 1967. كما شددوا على أهمية تبادل الأراضي بشكل متفق عليه، وفقاً للمعايير الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأعرب الوزراء عن تأييدهم لعودة جميع المدنيين الذين تم تهجيرهم بعد أحداث 7 أكتوبر إلى منازلهم، مؤكدين أن السلام الدائم هو أساس استقرار وازدهار المنطقة. كما دعوا إلى تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية وشفافيتها، مشددين على ضرورة توحيد الحكم الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
و فيما يتعلق بالعنف المتصاعد في الضفة الغربية، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء تصاعد العنف من قبل المستوطنين والمتطرفين، مؤكدين على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال. كما دعوا إلى وقف التوسع الاستيطاني باعتباره عائقًا أمام تحقيق سلام دائم، وشددوا على أهمية حماية المواقع المقدسة في القدس، مع الإشارة إلى الدور الخاص الذي تلعبه الأردن في هذا الصدد.
كما و تعهد الوزراء بالعمل نحو وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، وفقاً للمعايير التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. وأشادوا بجهود الوساطة التي قامت بها قطر ومصر والولايات المتحدة، ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تقوض المسار الدبلوماسي.
كما أكد الوزراء على أهمية الدور الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية، داعين إلى زيادة سريعة وواسعة النطاق في تسليم المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والمأوى. وأشاروا إلى ضرورة إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدين التزامهم بالعمل على قضايا الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في القطاع
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