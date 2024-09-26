شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على خان يونس وجباليا

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN /استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بانتشال جثمان شهيد وعدد من الجرحى، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة كلّاب وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المطري في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، بحسب مصادر طبية، بالإضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثمان شهيدة و9 إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في شارع اليفاوية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة السحار في بلدة جباليا، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض