الرئيس عباس يواصل لقاءاته السياسية بالامم المتحدة ويلتقي رئيسي وزراء الباكستان وبريطانيا

MENAFN - Palestine News ) نيويورك /PNN / على هامش مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة واصل الرئيس محمود عباس لقاءاته السياسية مع عدد من المسؤولين الدوليين كان ابرزهم رئيسا وزراء المملكة المتحدة والباكستان.

وفي هذا الاطار

اجتمع الرئيس محمود عباس، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وبحث الرئيس مع ستارمر العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

وأكد الرئيس، أهمية دور بريطانيا في حشد الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات فورا إلى غزة لوقف الكارثة الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

ودعا الرئيس، رئيس وزراء بريطانيا، إلى دعم الحراك الدبلوماسي الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي يتعرض لتدمير إسرائيلي ممنهج، وترجمة دعم بلاده لهذا الحل بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس على ضرورة إيجاد آليات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ودعم مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكل ذلك خلال جدول زمني حدده قرار الجمعية العامة.

كما التقى الرئيس عباس ، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

واستعرض الرئيس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب من كامل قطاع غزة، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وجدد الرئيس التأكيد على الموقف الفلسطيني الداعي إلى وقف العدوان على شعبنا، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتجسد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك تطبيقا لقرار الجمعية العامة بشأن تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية، وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع.

وأكد أن دولة فلسطين ستواصل السعي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.



