4 جامعات رسمية أردنية ضمت 60.6% من مجموع القبولات

MENAFN - Khaberni) خبرني - في الوقت الذي أعلنت فيه وحدة القبول الموحد التابعة لوزارة العالي عن نتائج قبولات الطلبة في الرسمية، أول من أمس، كشف مدير الوحدة والناطق الإعلامي مهند الخطيب لـ"الغد"، أن أربع جامعات رسمية ( الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، البلقاء التطبيقية) حصلت على نسبة

60.6 % من محموع القبولات من أصل المجموع العام الذي بلغ نحو 44925 قبولا لطالب وطالبة وزعت على 10 جامعات رسمية.

ووفق الخطيب بلغت حصة الجامعة الأردنية 7377 طالبا وطالبة بنسبة 16.4 % واليرموك 7160 بنسبة 16 %، ومؤتة 3157 بنسبة 7 % والعلوم والتكنولوجيا الأردنية 5870 بنسبة بلغت 13.1 %، والبلقاء التطبيقية المرتبة الرابعة بين الجامعات الرسمية بأعداد الطلبة المقبولين فيها، بمجموع 6768 وبنسبة 15.1 % والجامعة الهاشمية 4555 بنسبة 10.10 %.

وتابع: فيما حصلت جامعات آل البيت حصلت على 4137 بنسبة 9.2 % والحسين بن طلال على 2372 بنسبة 5.3 % والعلوم الإسلامية العالمية على 1851

بنسبة 4.1 % والطفيلة التقنية على 1678 بنسبة 3.7 %.

وأوضح الخطيب أن تخصصات لم تكن مطروحة سابقا ستطرح في طلب المناقلات، مشيرا إلى أن القبولات ارتفعت عن العام الماضي بمعدل 3 الآف قبول، حيث بلغت العام الماضي نحو 42 ألف قبول في الجامعات الرسمية، فيما بلغت للعام الحالي نحو 45 ألف قبول.

ولفت إلى أن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب بلغ (66148) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (44925) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول(21223) طالباً وطالبة.

وبين أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025 ، حيث ستبدأ عملية تقديـم الطلبات اعتباراً من صباح بعد غد وحتى الساعة (12) مساءً يوم الاثنين القادم.

وتابع: يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً لتوفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

ولفت إلى أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدين) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، دكتور الصيدلة، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

ووفقا للخطيب يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول "جنسية الشهادة الثانوية"، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وأشار إلى أن الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، الصيدلة، دكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وعملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، قال الخطي، إنها تبدأ اعتباراً

من صباح الأحد القادم، وحتى الساعة (12) مساءً من يوم الثلاثاء القادم عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين.

ونوه إلى أن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) الحالية، أو الدورة التكميلية لعام 2023، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

وتابع، ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من يوم الاثنين القادم، وتنتهي الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء القادم، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط.

وأوضح إلى أنها تشمل الانتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، المدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي

2024-2025 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.