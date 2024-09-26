4 جامعات رسمية أردنية ضمت 60.6% من مجموع القبولات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في الوقت الذي أعلنت فيه وحدة القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم
العالي عن نتائج قبولات الطلبة في الجامعات
الرسمية، أول من أمس، كشف مدير الوحدة والناطق الإعلامي مهند الخطيب لـ"الغد"، أن أربع جامعات رسمية ( الأردنية، اليرموك، العلوم والتكنولوجيا، البلقاء التطبيقية) حصلت على نسبة
60.6 % من محموع القبولات من أصل المجموع العام الذي بلغ نحو 44925 قبولا لطالب وطالبة وزعت على 10 جامعات رسمية.
ووفق الخطيب بلغت حصة الجامعة الأردنية 7377 طالبا وطالبة بنسبة 16.4 % واليرموك 7160 بنسبة 16 %، ومؤتة 3157 بنسبة 7 % والعلوم والتكنولوجيا الأردنية 5870 بنسبة بلغت 13.1 %، والبلقاء التطبيقية المرتبة الرابعة بين الجامعات الرسمية بأعداد الطلبة المقبولين فيها، بمجموع 6768 وبنسبة 15.1 % والجامعة الهاشمية 4555 بنسبة 10.10 %.
وتابع: فيما حصلت جامعات آل البيت حصلت على 4137 بنسبة 9.2 % والحسين بن طلال على 2372 بنسبة 5.3 % والعلوم الإسلامية العالمية على 1851
بنسبة 4.1 % والطفيلة التقنية على 1678 بنسبة 3.7 %.
وأوضح الخطيب أن تخصصات لم تكن مطروحة سابقا ستطرح في طلب المناقلات، مشيرا إلى أن القبولات ارتفعت عن العام الماضي بمعدل 3 الآف قبول، حيث بلغت العام الماضي نحو 42 ألف قبول في الجامعات الرسمية، فيما بلغت للعام الحالي نحو 45 ألف قبول.
ولفت إلى أن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب بلغ (66148) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (44925) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول(21223) طالباً وطالبة.
وبين أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2024-2025 ، حيث ستبدأ عملية تقديـم الطلبات اعتباراً من صباح بعد غد وحتى الساعة (12) مساءً يوم الاثنين القادم.
وتابع: يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً لتوفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
ولفت إلى أنه يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدين) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، طب الأسنان، الصيدلة، دكتور الصيدلة، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
ووفقا للخطيب يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول "جنسية الشهادة الثانوية"، شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وأشار إلى أن الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، الصيدلة، دكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
وعملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، قال الخطي، إنها تبدأ اعتباراً
من صباح الأحد القادم، وحتى الساعة (12) مساءً من يوم الثلاثاء القادم عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين.
ونوه إلى أن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) الحالية، أو الدورة التكميلية لعام 2023، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.
وتابع، ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من يوم الاثنين القادم، وتنتهي الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء القادم، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط.
وأوضح إلى أنها تشمل الانتقال إلى جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، المدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي
2024-2025 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.
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