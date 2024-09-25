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الولايات المتحدة تقدم لرومانيا قرضا عسكريا بـ 920 مليون دولار

9/25/2024 11:50:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن ابرام اتفاقية قرض دفاعي لرومانيا بقيمة 920 مليون دولار من شأنها "تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن رومانيا "تتعهد" بموجب اتفاقية القرض "بتنفيذ برنامج تحديث عسكري كبير بما في ذلك شراء معدات دفاعية أمريكية مثل دبابات القتال الرئيسية من طراز أبرامز والإنتاج المشترك للذخيرة".
وأشار إلى أن الحكومة الامريكية "ستقدم 60 مليون دولار أمريكي من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي لتغطية تكلفة هذا القرض وهو ما سيساعد في تسريع تحديث الدفاع في رومانيا من خلال دعم المشتريات العاجلة للمواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة". (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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