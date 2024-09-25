الولايات المتحدة تقدم لرومانيا قرضا عسكريا بـ 920 مليون دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن ابرام اتفاقية قرض دفاعي لرومانيا بقيمة 920 مليون دولار من شأنها "تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن رومانيا "تتعهد" بموجب اتفاقية القرض "بتنفيذ برنامج تحديث عسكري كبير بما في ذلك شراء معدات دفاعية أمريكية مثل دبابات القتال الرئيسية من طراز أبرامز والإنتاج المشترك للذخيرة".
وأشار إلى أن الحكومة الامريكية "ستقدم 60 مليون دولار أمريكي من خلال منحة التمويل العسكري الأجنبي لتغطية تكلفة هذا القرض وهو ما سيساعد في تسريع تحديث الدفاع في رومانيا من خلال دعم المشتريات العاجلة للمواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة". (النهاية)
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