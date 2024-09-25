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مجلس النواب الأمريكي يقر تمويلا مؤقتا للحكومة لتجنب الإغلاق الوشيك

9/25/2024 11:50:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية ما يمهد الطريق أمام تجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المحتمل أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل.
ومرر التمويل بأغلبية 341 مقابل معارضة 82 عضوا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع القانون يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية حتى 20 ديسمبر المقبل ويتضمن التشريع تمويلا إضافيا لجهاز الخدمة السرية الذي سبق أن دعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى تقديم "مزيد من المساعدة" له بعد محاولتي اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.
ويوفر التشريع أيضا تمويلا للعديد من برامج الصحة العامة وبرنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات وبرنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة ونظام حماية الأمن السيبراني الوطني التابع لوزارة الأمن الداخلي وتمويل لوزارة العدل موجه "لإجراءات معينة للتخفيف من التهديد الموثوق به من نظام الطائرات بدون طيار".
وفشل مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونغرس) في وقت سابق من هذا الشهر في تمرير خطة تمويل حكومية مدتها ستة أشهر لتجنب إغلاق حكومي بحلول نهاية سبتمبر الجاري.
وصوت حينها 220 نائبا ضد مشروع القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري مقابل 202 لصالحه.
وسيكون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في الكونغرس) أن يوافق على التشريع ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه قبل منتصف الليل بتاريخ 30 سبتمبر 2024 لتجنيب البلاد الإغلاق الحكومي.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتحدة مع نهاية سبتمبر من كل عام وتبدأ سنة مالية جديدة في الأول أكتوبر. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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