مجلس النواب الأمريكي يقر تمويلا مؤقتا للحكومة لتجنب الإغلاق الوشيك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتوفير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية ما يمهد الطريق أمام تجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان من المحتمل أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل.
ومرر التمويل بأغلبية 341 مقابل معارضة 82 عضوا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع القانون يوفر التمويل للحكومة الفيدرالية حتى 20 ديسمبر المقبل ويتضمن التشريع تمويلا إضافيا لجهاز الخدمة السرية الذي سبق أن دعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى تقديم "مزيد من المساعدة" له بعد محاولتي اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب.
ويوفر التشريع أيضا تمويلا للعديد من برامج الصحة العامة وبرنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات وبرنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة ونظام حماية الأمن السيبراني الوطني التابع لوزارة الأمن الداخلي وتمويل لوزارة العدل موجه "لإجراءات معينة للتخفيف من التهديد الموثوق به من نظام الطائرات بدون طيار".
وفشل مجلس النواب (الغرفة السفلى للكونغرس) في وقت سابق من هذا الشهر في تمرير خطة تمويل حكومية مدتها ستة أشهر لتجنب إغلاق حكومي بحلول نهاية سبتمبر الجاري.
وصوت حينها 220 نائبا ضد مشروع القرار الذي قدمه الحزب الجمهوري مقابل 202 لصالحه.
وسيكون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في الكونغرس) أن يوافق على التشريع ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه قبل منتصف الليل بتاريخ 30 سبتمبر 2024 لتجنيب البلاد الإغلاق الحكومي.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتحدة مع نهاية سبتمبر من كل عام وتبدأ سنة مالية جديدة في الأول أكتوبر. (النهاية)
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