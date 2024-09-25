انفجار بمحكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يخلف جرحى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية في منطقة (سانتا ماريا) في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار في محكمة (سانتا ماريا) أسفر عن وقوع إصابات لكنها "غير مهددة للحياة".
وأضافت السلطات الأمنية في منشورات على منصة (إكس) أن الانفجار "كان بسبب عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها عمدا".
وأوضحت السلطات أنه تم اعتقال رجل مشتبه به على الفور ولا يزال قيد الاستجواب داعية إلى تجنب المنطقة في الوقت الراهن.
وأشارت السلطات الأمنية إلى أن هذه المرحلة من التحقيق "تسير ببطء" ولا يعتقد المحققون أن هناك أي مشتبه بهم آخرين. (النهاية)
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