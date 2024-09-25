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انفجار بمحكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يخلف جرحى

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية في منطقة (سانتا ماريا) في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية اليوم الأربعاء عن وقوع انفجار في محكمة (سانتا ماريا) أسفر عن وقوع إصابات لكنها "غير مهددة للحياة".
وأضافت السلطات الأمنية في منشورات على منصة (إكس) أن الانفجار "كان بسبب عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها عمدا".
وأوضحت السلطات أنه تم اعتقال رجل مشتبه به على الفور ولا يزال قيد الاستجواب داعية إلى تجنب المنطقة في الوقت الراهن.
وأشارت السلطات الأمنية إلى أن هذه المرحلة من التحقيق "تسير ببطء" ولا يعتقد المحققون أن هناك أي مشتبه بهم آخرين. (النهاية)

ع س ج / ف ا س



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