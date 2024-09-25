منتخب قطر تحت 20 عاما يفوز على نظيره السنغافوري (3 - 0) بتصفيات كأس آسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 25 – 9 (كونا) –- فاز منتخب
قطر للشباب تحت 20 عاما اليوم الأربعاء على نظيره السنغافوري بثلاثة اهداف دون رد ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 حتى 23 فبراير 2025.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد عبدالله بن خليفة بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم الحسن بالدقيقة التاسعة ومحمد خالد بالدقيقة ال20 اما في الشوط الثاني سجل اللاعب بسام عادل الهدف الثالث لبلاده بالدقيقة 53.
وضمن ذات المجموعة تغلب المنتخب الأردني على هونغ كونغ الصين بسبعة أهداف نظيفة في مباراة
جرت على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري ولكل منهما ثلاث نقاط.
وأوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة العاشرة التي تضم كل من منتخبات الأردن وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.
ويتأهل إلى كأس آسيا المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمس منتخبات حاصلة على المركز الثاني كما ستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 والمقررة في تشيلي. (النهاية)
س س س / ف ا س
MENAFN25092024000071011013ID1108716816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.