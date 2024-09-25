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منتخب قطر تحت 20 عاما يفوز على نظيره السنغافوري (3 - 0) بتصفيات كأس آسيا

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 – 9 (كونا) –- فاز منتخب قطر للشباب تحت 20 عاما اليوم الأربعاء على نظيره السنغافوري بثلاثة اهداف دون رد ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 6 حتى 23 فبراير 2025.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد عبدالله بن خليفة بهدفين دون مقابل سجلهما إبراهيم الحسن بالدقيقة التاسعة ومحمد خالد بالدقيقة ال20 اما في الشوط الثاني سجل اللاعب بسام عادل الهدف الثالث لبلاده بالدقيقة 53.
وضمن ذات المجموعة تغلب المنتخب الأردني على هونغ كونغ الصين بسبعة أهداف نظيفة في مباراة جرت على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب القطري ولكل منهما ثلاث نقاط.
وأوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة العاشرة التي تضم كل من منتخبات الأردن وسنغافورة وهونغ كونغ الصين.
ويتأهل إلى كأس آسيا المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل خمس منتخبات حاصلة على المركز الثاني كما ستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 والمقررة في تشيلي. (النهاية)

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