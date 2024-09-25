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الجزائر: اكتشاف معالم وقطع أثرية جديدة في موقع شرقي العاصمة

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 25 - 9 (كونا) -- أعلن معهد الآثار لجامعة الجزائر اليوم الأربعاء عن تحقيق اكتشافات لمعالم وقطع أثرية متنوعة بالموقع الأثري (مرسى الدجاج) في منطقة (زموري) الساحلية بولاية بومرداس شرقي العاصمة تعود إلى الحقبة الإسلامية.
وقالت رئيسة فرقة البحث والاستكشاف بالمعهد الخبيرة عائشة حنفي في تصريح صحفي إن الحفريات التي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري وتتواصل على مدار 15 يوما يشرف عليها فريق بحث يضم نحو 30 أستاذا وباحثا وطالبا.
وذكرت حنفي أن أعمال الريادة والاستكشاف الأولى للموقع تمت سنة 2017 بناء على القرار الوزاري لسنة 2016 الذي صنفه كمعلم ومحمية أثرية وطنية وتوالت بمعدل حفرية واحدة في كل سنة.
وأوضحت أن "من أهم ما تم اكتشافه بهذا الموقع خلال الحفرية الجديدة منزلا من الحجم الكبير تم تشييده بتقنية بناء راقية وساحة واسعة وبئر بعمق نحو 5 أمتار من المرجح أنه يعود إلى الحقبة الإسلامية ما بين القرنين الرابع والسادس الهجري".
وأضافت أنه تم كذلك اكتشاف قرميد وقطع متنوعة من السيراميك وأوان منزلية من الحديد والفخار وحلقات حديدية تستعمل للطرق على الأبواب وغيرها.
ويحتوي الموقع طبقات جوفية أثرية لمختلف الحقب الحضارية والتاريخية بدءا بعصور ما قبل التاريخ إلى العصور الإسلامية أي الفترة الممتدة ما بين القرن الرابع هجري (10 ميلادي) والسادس هجري (12 ميلادي).
وأثبتت التحريات أن الموقع يتضمن مدينة تاريخية اسمها (مرسى الدجاج) اشتهرت في الفترة الإسلامية وعرفت قديما باسم (روسوبيكاري) حيث تم بناؤها على أنقاض مرفأ (روسوبيكاري) الذي شيده القرطاجيون خلال القرن السادس قبل الميلاد.
وتفيد المصادر بأن هذه المدينة تعرضت سنة 1225 بعد الميلاد لهجوم عسكري بقيادة (يحي بن أبي غانية الميورقي) الذي ثار على (الموحدين) فهدم هذه الدولة الموحدية ولم يتم تعميرها بعد ذلك ما أدى إلى تحولها لأطلال غطتها الرمال لقرون من الزمن ولم يكتشف مكانها إلا سنة 2006. (النهاية)

م ر / ر ج



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