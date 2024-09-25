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تونس تجدد إدانتها للعدوان الاسرائيلي على لبنان

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 25 - 9 (كونا) -- جددت تونس اليوم الأربعاء إدانتها بأشد العبارات لعدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية مؤكدة وقوفها وتضامنها مع لبنان ودعمها للجهود الدولية لوضع حد لهذا العدوان.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أن ذلك جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية المنعقد بنيويورك على هامش أعمال اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للامم المتحدة.
ونقل البيان تأكيد الوزير على موقف تونس الثابت في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة مشددا على "دعم تونس المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وأعاد التذكير بما تضمنه القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر الجاري بأغلبية 124 عضوا والذي يطالب المحتل بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارساته في فلسطين.
ودعا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم الدولي للدفع باتجاه تنفيذ القرار المذكور وتحمل المجموعة الدولية لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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