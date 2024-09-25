تونس تجدد إدانتها للعدوان الاسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 25 - 9 (كونا) -- جددت تونس اليوم الأربعاء إدانتها بأشد العبارات لعدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية مؤكدة وقوفها وتضامنها مع لبنان ودعمها للجهود الدولية لوضع حد لهذا العدوان.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان أن ذلك جاء على لسان وزير
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية المنعقد بنيويورك على هامش أعمال اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للامم المتحدة.
ونقل البيان تأكيد الوزير على موقف تونس الثابت في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة مشددا على "دعم تونس المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وأعاد التذكير بما تضمنه القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر الجاري بأغلبية 124 عضوا والذي يطالب المحتل بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا بناء على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارساته في فلسطين.
ودعا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم الدولي للدفع باتجاه تنفيذ القرار المذكور وتحمل المجموعة الدولية لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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