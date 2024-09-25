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الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يهزم (خيتافي) بهدف نظيف

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 9 (كونا) -- حقق متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم فريق (برشلونة) الفوز على (خيتافي) بهدف دون رد اليوم الأربعاء في إطار الجولة السابعة من المسابقة.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 19 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (خيتافي) عند أربع نقاط في المركز 19 قبل الأخير بالمسابقة.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (ريال مدريد) بثلاثة أهداف لهدفين على (ألافيس) أمس الثلاثاء فيما حسم التعادل من دون أهداف المباراة بين (جيرونا) صاحب المركز 12 و(رايو باييكانو) العاشر في وقت سابق اليوم.
وفي ختام المرحلة يستضيف (أتلتيكو) الرابع في الترتيب فريق (سيلتا) التاسع غدا الخميس. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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