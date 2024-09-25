الدوري الإسباني: المتصدر (برشلونة) يهزم (خيتافي) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 25 - 9 (كونا) -- حقق متصدر الدوري
الإسباني لكرة القدم
فريق (برشلونة) الفوز على (خيتافي) بهدف دون رد اليوم الأربعاء في إطار الجولة السابعة من المسابقة.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 19 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (خيتافي) عند أربع نقاط في المركز 19 قبل الأخير بالمسابقة.
وفي مباريات
أخرى بالجولة نفسها فاز (ريال مدريد) بثلاثة أهداف لهدفين على (ألافيس) أمس الثلاثاء فيما حسم التعادل من دون أهداف المباراة بين (جيرونا) صاحب المركز 12 و(رايو باييكانو) العاشر في وقت سابق اليوم.
وفي ختام المرحلة يستضيف (أتلتيكو) الرابع في الترتيب فريق (سيلتا) التاسع غدا الخميس. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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