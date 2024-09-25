موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية اليوم تعلن ضبط 14 متهما في 10 قضايا وبحوزتهم نحو 20 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريجوانا - هيروين - أفيون) وحوالي 13500 حبة من المؤثرات العقلية و150 زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع.
الكويت - وزارة الصحة تعلن استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح بعد فك شفرة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له مؤخرا وذلك في وقت قياسي مقارنة بهجمات مماثلة على مؤسسات أخرى حول العالم.
بيروت - منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ناصر ياسين يعلن أن حصيلة غارات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان منذ الأسبوع الماضي بلغت حتى الآن 1247 قتيلا و5278 جريحا أغلبهم من المدنيين ولاسيما النساء والأطفال.
تونس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلا إلى اتفاق بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها البعثة لمعالجة الازمة.
واشنطن - السلطات الأمنية في منطقة (سانتا ماريا) بولاية (كاليفورنيا) الأمريكية تعلن وقوع انفجار في محكمة (سانتا ماريا) أسفر عن وقوع إصابات لكنها "غير مهددة للحياة". (النهاية) ر ج
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