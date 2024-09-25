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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية اليوم تعلن ضبط 14 متهما في 10 قضايا وبحوزتهم نحو 20 كيلوغراما من المواد المخدرة المتنوعة (كيميكال - شبو - حشيش - ماريجوانا - هيروين - أفيون) وحوالي 13500 حبة من المؤثرات العقلية و150 زجاجة خمر ومبالغ مالية حصيلة البيع.

الكويت - وزارة الصحة تعلن استعادة العديد من الأنظمة الأساسية بنجاح بعد فك شفرة الهجوم السيبراني الذي تعرضت له مؤخرا وذلك في وقت قياسي مقارنة بهجمات مماثلة على مؤسسات أخرى حول العالم.

بيروت - منسق خطة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ناصر ياسين يعلن أن حصيلة غارات الاحتلال الاسرائيلي على لبنان منذ الأسبوع الماضي بلغت حتى الآن 1247 قتيلا و5278 جريحا أغلبهم من المدنيين ولاسيما النساء والأطفال.

تونس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن أن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة توصلا إلى اتفاق بشأن تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في ختام جولة جديدة من المشاورات التي تيسرها البعثة لمعالجة الازمة.

واشنطن - السلطات الأمنية في منطقة (سانتا ماريا) بولاية (كاليفورنيا) الأمريكية تعلن وقوع انفجار في محكمة (سانتا ماريا) أسفر عن وقوع إصابات لكنها "غير مهددة للحياة". (النهاية) ر ج

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