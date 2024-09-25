Thursday, 26 September 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولة أممية تحث المجتمع الدولي على زيادة حجم المساعدات الإنسانية للسودان

9/25/2024 11:50:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 25 - 9 (كونا) -- حثت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة جويس مسويا اليوم الأربعاء المجتمع الدولي على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني عبر معبر (أدري) الحدودي مع جمهورية تشاد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري حول السودان على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان (تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة).
ودعت مسويا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى استخدام نفوذها "لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكدت الحاجة إلى دفعة دبلوماسية مشتركة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع.
وكشفت المسؤولة الأممية عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
من جانبه قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة خلال الاجتماع إن "المملكة العربية السعودية قدمت دعما للسودان تجاوز 3 مليارات دولار".
وأضاف الربيعة أن المركز ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب في السودان إذ نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
ونبه إلى أن تحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر جهود الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد الربيعة على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية واصفا إياها "بالمأساة الإنسانية التي تستوجب تجاوز الانقسامات".
ونظمت الفعالية كل من الأمم المتحدة ومصر والسعودية والولايات المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي بهدف الدعوة إلى إنهاء الحرب ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان. (النهاية)

ع س ت / ر ج



MENAFN25092024000071011013ID1108716811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث