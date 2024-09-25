مسؤولة أممية تحث المجتمع الدولي على زيادة حجم المساعدات الإنسانية للسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 25 - 9 (كونا) -- حثت القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة جويس مسويا اليوم الأربعاء المجتمع الدولي على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني عبر معبر (أدري) الحدودي مع جمهورية تشاد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري حول السودان على هامش اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان (تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة).
ودعت مسويا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى استخدام نفوذها "لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكدت الحاجة إلى دفعة دبلوماسية مشتركة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع.
وكشفت المسؤولة الأممية عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
من جانبه قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة خلال الاجتماع إن "المملكة العربية السعودية قدمت دعما للسودان تجاوز 3 مليارات دولار".
وأضاف الربيعة أن المركز ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب في السودان إذ نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
ونبه إلى أن تحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر جهود الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين من دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد الربيعة على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية واصفا إياها "بالمأساة الإنسانية التي تستوجب تجاوز الانقسامات".
ونظمت الفعالية كل من الأمم المتحدة ومصر والسعودية والولايات المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي بهدف الدعوة إلى إنهاء الحرب ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان. (النهاية)
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