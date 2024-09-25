ألبا تشارك خبراتها في منهجيات لين 6 سيجما وكايزن مع مؤسسات بحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظمت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬منهجيات‭ ‬6‭ ‬سيجما‭ ‬وكايزن‭ ‬للتحسين‭ ‬المستمر،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الواحة‭ ‬بمقر‭ ‬الشركة‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬105‭ ‬مشاركين،‭ ‬10‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتحديدًا‭ ‬ – ‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭. ‬

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬قام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬بتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورات،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي،‭ ‬ورئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬الدكتورة‭ ‬نجمة‭ ‬تقي،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الضباط‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العقيد‭ ‬وليد‭ ‬خالد‭ ‬سيار،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المشاركة‭ ‬وشركة‭ ‬البا‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البا‭ ‬بتحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتكلفة‭ ‬والكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭:‬

‮«‬تعزز‭ ‬منهجيات‭ ‬لين‭ ‬6‭ ‬سيجما‭ ‬وكايزن‭ ‬التزام‭ ‬البا‭ ‬المستمر‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‭. ‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬موظفينا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬ساعدتنا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أصعب‭ ‬ظروف‭ ‬السوق‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬المعرفة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأخرى،‭ ‬فإننا‭ ‬نساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مجتمعنا‭ ‬نحو‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

وشملت‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬البا‭ ‬منهجية‭ ‬لين‭ ‬6‭ ‬سيجما‭ (‬الحزام‭ ‬الأسود‭ ‬والحزام‭ ‬الأخضر‭ ‬والحزام‭ ‬الأصفر‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬كايزن‭. ‬وركزت‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬توافر‭ ‬الآلات‭ ‬والمعدات،‭ ‬وتقليل‭ ‬الأعطال،‭ ‬وتحسين‭ ‬العمليات‭ ‬الصناعية‭ ‬والإدارية‭ ‬عبر‭ ‬الأتمتة،‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬منها،‭ ‬وتقليل‭ ‬المدة‭ ‬الزمنية‭ ‬لتسليم‭ ‬المواد‭ ‬والخدمات‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬نجحت‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬26 % ‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتساب‭ ‬المعرفة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنهجية‭ ‬6‭ ‬سيجما‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬الشركة‭ ‬هذه‭ ‬الخبرة‭ ‬مع‭ ‬211‭ ‬فردًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬الحفل،‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬جولة‭ ‬خاصة‭ ‬لكبار‭ ‬الضيوف‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البا‭ ‬للقيادة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬مؤخرًا‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬منشأة‭ ‬متطورة‭ ‬للإشراف‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬البا،‭ ‬حيث‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والاستجابة‭ ‬في‭ ‬البا‭.‬