ألبا تشارك خبراتها في منهجيات لين 6 سيجما وكايزن مع مؤسسات بحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظمت شركة ألمنيوم البحرين (البا) بتاريخ 25 سبتمبر الجاري حفل تكريم للمشاركين في الدورات التدريبية التي أقيمت خلال عام 2024 في منهجيات 6 سيجما وكايزن للتحسين المستمر، وذلك في قاعة الواحة بمقر الشركة.
شارك في هذه الدورات 105 مشاركين، 10 منهم من عدد من المؤسسات البحرينية وتحديدًا – وزارة الداخلية ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وشركة بابكو للتكرير، بالإضافة إلى الجامعة العربية المفتوحة.
وخلال الحفل، قام الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (البا) علي البقالي بتكريم المشاركين في هذه الدورات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير الدكتور عبدالرحمن جواهري، والرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني الدكتور عبدالله النعيمي، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتورة نجمة تقي، ومدير إدارة شؤون الضباط بوزارة الداخلية العقيد وليد خالد سيار، ومجموعة من كبار المسؤولين من المؤسسات المشاركة وشركة البا.
وفي إطار تأكيده على التزام البا بتحقيق التنافسية من حيث فيما يتعلق بالتكلفة والكفاءة التشغيلية، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي:
«تعزز منهجيات لين 6 سيجما وكايزن التزام البا المستمر نحو التميز التشغيلي. لقد نجحنا من خلال بناء قدرات موظفينا في مجال تحسين العمليات في خلق ميزة تنافسية ساعدتنا في التعامل مع أصعب ظروف السوق. ومن خلال مشاركة هذه المعرفة مع المؤسسات البحرينية الأخرى، فإننا نساهم في تطوير مجتمعنا نحو الأفضل».
وشملت الدورات التي قدمتها البا منهجية لين 6 سيجما (الحزام الأسود والحزام الأخضر والحزام الأصفر) بالإضافة إلى منهجية كايزن. وركزت المشاريع التي أنجزها المشاركون في الدورات على تحسين توافر الآلات والمعدات، وتقليل الأعطال، وتحسين العمليات الصناعية والإدارية عبر الأتمتة، والتخلص من أنواع مختلفة من المخلفات أو الحد منها، وتقليل المدة الزمنية لتسليم المواد والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن برامج التدريب الداخلي في البا نجحت حتى اليوم في تمكين 26 % من موظفي الشركة من خلال اكتساب المعرفة المتعلقة بمنهجية 6 سيجما. كما شاركت الشركة هذه الخبرة مع 211 فردًا من مختلف المؤسسات في مملكة البحرين. وفي أعقاب الحفل، تم تنظيم جولة خاصة لكبار الضيوف المشاركين في الحفل في مركز البا للقيادة الذي تم تدشينه مؤخرًا والذي يعد منشأة متطورة للإشراف المركزي على عمليات البا، حيث اطلعوا على دور المركز في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستجابة في البا.
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