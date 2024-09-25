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((البحرين والكويت)) أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد 2024

9/25/2024 11:50:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬مجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬ World ‭ ‬ Economic ‭ ‬ Magazine ،‭ ‬تتويجًا‭ ‬لأداء‭ ‬البنك‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬والتزامه‭ ‬بتبني‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬عملياته‭ ‬المصرفية‭ ‬لتحقيق‭ ‬رضا‭ ‬عملائه‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

ووفقًا‭ ‬لمجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬الشهيرة،‭ ‬فقد‭ ‬أظهر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬أداءً‭ ‬ماليًا‭ ‬استثنائيًا‭ ‬مع‭ ‬نمو‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬إيرادات‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬ويتجلى‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتحقيق‭ ‬مقاييس‭ ‬مالية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬الربحية‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬تحسنًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬بإدارة‭ ‬نسب‭ ‬الكفاءة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ما‭ ‬عكس‭ ‬كفاءته‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬شهد‭ ‬دخل‭ ‬التجزئة‭ ‬ومساهمة‭ ‬الأرباح‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬نموًا‭ ‬ثابتًا،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬المستحقة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬جهود‭ ‬وتفاني‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مُصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وأتقدم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لفريق‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬والمخلص‭ ‬الذي‭ ‬لولاه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ممكنًا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ولعملائنا‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بنا،‭ ‬إذ‭ ‬تُضاف‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬الجوائز‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬التي‭ ‬تلهمنا‭ ‬جميعها‭ ‬لمواصلة‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عروضنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كشريك‭ ‬مالي‭ ‬موثوق‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬أحمد‭ ‬تقي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لفوز‭ ‬البنك‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يُشرفنا‭ ‬أن‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬تركيزنا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬ليشمل‭ ‬رفاهية‭ ‬موظفينا‭ ‬ومساهمينا‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬ونحن‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بأن‭ ‬نجاحنا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬ملموسة‭ ‬ومستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسات‭ ‬مصرفية‭ ‬مسؤولة‭ ‬تعزز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬نخدمها،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬ومواصلة‭ ‬تقديمنا‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬متطورة‮»‬‭.‬

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