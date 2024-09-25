((البحرين والكويت)) أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصد بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في مملكة البحرين، جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد 2024» ضمن جوائز مجلة الاقتصاد العالمي World Economic Magazine ، تتويجًا لأداء البنك المتميز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والتزامه بتبني ثقافة الابتكار في كافة عملياته المصرفية لتحقيق رضا عملائه والنمو المستدام.
ووفقًا لمجلة الاقتصاد العالمي الشهيرة، فقد أظهر بنك البحرين والكويت أداءً ماليًا استثنائيًا مع نمو ملحوظ في إجمالي إيرادات قطاع التجزئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتجلى التزام البنك بتحقيق مقاييس مالية قوية في مؤشرات الربحية التي أظهرت تحسنًا كبيرًا على أساس سنوي، كما قام البنك بإدارة نسب الكفاءة بشكل جيد، ما عكس كفاءته التشغيلية، وبالإضافة إلى ذلك فقد شهد دخل التجزئة ومساهمة الأرباح لبنك البحرين والكويت نموًا ثابتًا، ما عزز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي البحريني.
وتعليقًا على الفوز بهذه الجائزة قال السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة المستحقة من مجلة الاقتصاد العالمي، التي توجت جهود وتفاني فريق بنك البحرين والكويت في تقديم حلول مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا الكرام، وأتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والتقدير لفريق البنك على الالتزام والعمل الدؤوب والمخلص الذي لولاه لما كان هذا الإنجاز ممكنًا».
وأضاف السيد الشريفي: «كما أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على دعمه ولعملائنا على ثقتهم بنا، إذ تُضاف هذه الجائزة إلى مجموعة الجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي حصل عليها بنك البحرين والكويت، التي تلهمنا جميعها لمواصلة المضي قدمًا في تعزيز عروضنا وخدماتنا وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا الكرام، وتعزيز مكانتنا كشريك مالي موثوق للجميع».
من جانبه، أعرب أحمد تقي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت عن امتنانه لفوز البنك بهذه الجائزة، قائلاً: «يُشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة، التي تؤكد التزامنا الراسخ في بنك البحرين والكويت بتقديم خدمات مصرفية عالية المستوى مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، حيث يمتد تركيزنا إلى ما هو أكثر من رضا العملاء ليشمل رفاهية موظفينا ومساهمينا والمجتمع ككل، ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن نجاحنا يعتمد على تقديم قيمة ملموسة ومستدامة من خلال ممارسات مصرفية مسؤولة تعزز التنمية المستدامة في المجتمعات التي نخدمها، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي ومواصلة تقديمنا منتجات وخدمات متطورة».
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