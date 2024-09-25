بتلكو تعزز حل SD-WAN الآمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon ، شراكة استراتيجية مع فورتينت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني والتي تعزز التكامل بين الشبكات والحماية. تهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بمستوى خدمة SD - WAN (شبكة المنطقة الواسعة المحددة بالبرمجيات) [IA 1 ] المقدمة من بتلكو لزبائنها من المؤسسات، وتزويدهم بأحدث خدمات الإدارة ذات المستوى الناقل في البحرين، مع بنية تحتية شبكية أكثر قوة وقابلية للتطوير وآمنة إلى جانب كونها مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات العصر الرقمي.
شركة فورتينت ملتزمة دائمًا بأن تكون في طليعة ابتكارات حل SD - WAN مع تغير حالات استخدام الزبائن واستمرار تطور الشبكات. ستتيح هذه الشراكة لشركة بتلكو فرصة تعزيز خدمة SD - WAN الآمنة، التي تعمل منذ عام 2020، من خلال دمج ميزات أمنية متقدمة من فورتينت.
وعلى أثر التعاون الناجح، اجتمع كل من ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، وآلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة فورتينيت، لإطلاق حل SD - WAN الآمن، وذلك في مقر شركة Beyon في البحرين.
وفي تعليقه على الشراكة، قال ميثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: «يسرنا أن نتعاون مع فورتينت لتقديم أحدث خدمات SD - WAN الآمنة والمدارة من الدرجة الناقلة لزبائننا. وفي المشهد الرقمي اليوم، تحتاج الشركات إلى حلول شبكية آمنة ومرنة تمتد عبر البنية التحتية لشبكتها بالكامل وتتكيف مع احتياجات أعمالها المتطورة، وتتيح لنا هذه الشراكة مع فورتينت تقديم عرض شامل لـ SD - WAN الآمن يلبي هذه الاحتياجات بشكل فعال».
من جانبه، قال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة فورتينيت: «نحن متحمسون للشراكة مع بتلكو لتقديم خدمات الأمان المدارة والمتطورة من خلال حل SD - WAN الآمن الخاص بنا. هذا التعاون لا يعزز فقط من التزامنا بتحسين خدمات الأمن السيبراني في المنطقة فحسب، بل يمكّن الشركات أيضًا من العمل بمرونة أكبر في مشهد رقمي يزداد تعقيدًا».
منذ إطلاقها، شهدت خدمة SD - WAN من بتلكو تحسينات كبيرة في ميزاتها الأمنية. حل SD - WAN من بتلكو مدعوم بإمكانيات أمان متقدمة من فورتينت، ويتم استضافته ضمن مركز بيانات بتلكو، ويتم تنفيذه من قبل Beyon Cyber ، إحدى شركات Beyon والمزود الرائد لخدمات الأمن السيبراني. مع دمج تقنيات الأمان المتقدمة من فورتينت، أصبحت خدمة بتلكو أكثر قوة ومرونة، مما يمكّن الزبائن من العمل بكفاءة وفعالية أكبر في المشهد الرقمي الديناميكي اليوم.
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