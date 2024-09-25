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بتلكو تعزز حل SD-WAN الآمن

9/25/2024 11:50:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬فورتينت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الشبكات‭ ‬والحماية‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬خدمة‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ (‬شبكة‭ ‬المنطقة‭ ‬الواسعة‭ ‬المحددة‭ ‬بالبرمجيات‭) ‬ ‭[‬IA 1 ‭]‬ المقدمة‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬لزبائنها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بأحدث‭ ‬خدمات‭ ‬الإدارة‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬الناقل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬شبكية‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وقابلية‭ ‬للتطوير‭ ‬وآمنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي‭.‬

شركة‭ ‬فورتينت‭ ‬ملتزمة‭ ‬دائمًا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬ابتكارات‭ ‬حل‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬حالات‭ ‬استخدام‭ ‬الزبائن‭ ‬واستمرار‭ ‬تطور‭ ‬الشبكات‭. ‬ستتيح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭ ‬فرصة‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمة‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬الآمنة،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬ميزات‭ ‬أمنية‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬فورتينت‭. ‬

وعلى‭ ‬أثر‭ ‬التعاون‭ ‬الناجح،‭ ‬اجتمع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬عبدالله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬وآلان‭ ‬بينيل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬فورتينيت،‭ ‬لإطلاق‭ ‬حل‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬الآمن،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬ميثم‭ ‬عبدالله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬فورتينت‭ ‬لتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬خدمات‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬الآمنة‭ ‬والمدارة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الناقلة‭ ‬لزبائننا‭. ‬وفي‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬اليوم،‭ ‬تحتاج‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬شبكية‭ ‬آمنة‭ ‬ومرنة‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكتها‭ ‬بالكامل‭ ‬وتتكيف‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬أعمالها‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬فورتينت‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬شامل‭ ‬لـ‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬الآمن‭ ‬يلبي‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬آلان‭ ‬بينيل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتركيا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬فورتينيت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬بتلكو‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الأمان‭ ‬المدارة‭ ‬والمتطورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬الآمن‭ ‬الخاص‭ ‬بنا‭. ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬لا‭ ‬يعزز‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحسين‭ ‬خدمات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكّن‭ ‬الشركات‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بمرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬رقمي‭ ‬يزداد‭ ‬تعقيدًا‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬إطلاقها،‭ ‬شهدت‭ ‬خدمة‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬تحسينات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ميزاتها‭ ‬الأمنية‭. ‬حل‭ ‬ SD ‭-‬ WAN ‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬مدعوم‭ ‬بإمكانيات‭ ‬أمان‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬فورتينت،‭ ‬ويتم‭ ‬استضافته‭ ‬ضمن‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬بتلكو،‭ ‬ويتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬والمزود‭ ‬الرائد‭ ‬لخدمات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭. ‬مع‭ ‬دمج‭ ‬تقنيات‭ ‬الأمان‭ ‬المتقدمة‭ ‬من‭ ‬فورتينت،‭ ‬أصبحت‭ ‬خدمة‭ ‬بتلكو‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬ومرونة،‭ ‬مما‭ ‬يمكّن‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‭ ‬الديناميكي‭ ‬اليوم‭.‬

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