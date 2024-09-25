((الجنوب للسياحة)) تطلق هويتها الجديدة (مجموعة مسار)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الجنوب للسياحة، إحدى شركات مجموعة ممتلكات المحلية والرائدة في مجال النقل البحري والسياحة البحرية في مملكة البحرين، هويتها التجارية الجديدة، التي شملت تغيير اسمها من «شركة الجنوب للسياحة» إلى «مجموعة مسار»، إلى جانب إعلان علامتها التجارية الجديدة، الأمر الذي يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز خدماتها وتوسيع نشاطاتها لتشمل مجالات السياحة والنقل البحري اللوجستي.
وبهذه المناسبة صرح حسين القصير رئيس مجلس إدارة مجموعة مسار بقوله: «يعكس إعلان الهوية الجديدة لمجموعة مسار تطلعاتنا الطموحة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها المجموعة لتصبح عنصراً فاعلاً في الاقتصاد المحلي، كما يتماشى مع أهداف شركة ممتلكات المتمثلة في مواصلة رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتها لتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل».
من جانبه قال علي النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مسار: «عملت مجموعة مسار منذ تأسيسها على تقديم خدمات النقل البحري من وإلى جزر حوار، ونحن سعداء اليوم بتوسعة الخدمات المقدمة لتشمل مياه البحرين الإقليمية، ما يعزز من دور وأهمية المجموعة في قطاع النقل البحري والسياحة في المملكة».
وأضاف النعيمي: «انطلاقاً من نجاحات المجموعة على المستوى المحلي، وفي إطار السعي نحو تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية ولوجستية رائدة، تمكنا من النمو والمنافسة على المستوى الإقليمي أيضاً. إن توافر العديد من فرص وإمكانات النمو كان المحرك وراء إطلاق هويتنا الجديدة، وذلك بهدف التوسع في أسواق جديدة وتقديم خدمات نوعية على مستوى أعلى».
وعلق المهندس يوسف خليفة المانع الرئيس التنفيذي لمجموعة مسار قائلاً: «نفتخر بإنجازات مجموعة مسار خلال العامين الماضيين بعد تفعيل الاستراتيجية الجديدة، فقد حققت المجموعة إنجازات كبيرة في مجال النقل البحري وقامت بتوقيع اتفاقيات تعاون اقليمية من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة مملكة البحرين السياحية واللوجستية».
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