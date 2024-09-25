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((الجنوب للسياحة)) تطلق هويتها الجديدة (مجموعة مسار)

9/25/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬ممتلكات‭ ‬المحلية‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬والسياحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬هويتها‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬تغيير‭ ‬اسمها‭ ‬من‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬الجنوب‭ ‬للسياحة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬مسار‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إعلان‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجهاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬خدماتها‭ ‬وتوسيع‭ ‬نشاطاتها‭ ‬لتشمل‭ ‬مجالات‭ ‬السياحة‭ ‬والنقل‭ ‬البحري‭ ‬اللوجستي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬حسين‭ ‬القصير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يعكس‭ ‬إعلان‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬مسار‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬المجموعة‭ ‬لتصبح‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬أصول‭ ‬محفظتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬مستدامة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭: ‬‮«‬عملت‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬جزر‭ ‬حوار،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬اليوم‭ ‬بتوسعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لتشمل‭ ‬مياه‭ ‬البحرين‭ ‬الإقليمية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬وأهمية‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬النعيمي‭: ‬‮«‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬ولوجستية‭ ‬رائدة،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬أيضاً‭. ‬إن‭ ‬توافر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وإمكانات‭ ‬النمو‭ ‬كان‭ ‬المحرك‭ ‬وراء‭ ‬إطلاق‭ ‬هويتنا‭ ‬الجديدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬نوعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬المهندس‭ ‬يوسف‭ ‬خليفة‭ ‬المانع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مسار‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬بإنجازات‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬بعد‭ ‬تفعيل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬المجموعة‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬وقامت‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬اقليمية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭ ‬واللوجستية‮»‬‭.‬

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