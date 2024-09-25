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البحرين الإسلامي يدشن منصة تجوري الإسلامي الترويجية التفاعلية الثالثة لهذا العام

9/25/2024 11:50:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬تدشينه‭ ‬منصة‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الترويجية‭ ‬التفاعلية‭ ‬الثالثة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مكافأة‭ ‬زبائن‭ ‬البنك‭ ‬بجوائز‭ ‬فورية‭ ‬قيمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المفاجآت،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولغاية‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭.‬

وسيتمكن‭ ‬زوار‭ ‬منصة‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬التفاعلية‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬جديد‭ ‬بإجراءات‭ ‬رقمية‭ ‬ميسرة‭ ‬وسريعة،‭ ‬فيما‭ ‬سيتمكن‭ ‬زبائن‭ ‬البنك‭ ‬الحاليون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬رصيدهم‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‭ ‬أو‭ ‬بمساعدة‭ ‬فريق‭ ‬الإسلامي‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬المنصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الشيّقة‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬حتى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وأجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬16‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المفاجآت،‭ ‬والتأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الربع‭ ‬سنوية‭ ‬300 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬كما‭ ‬سيتأهل‭ ‬جميع‭ ‬زبائن‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذين‭ ‬سيستثمرون‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬مع‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إيداعه‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬31‭ ‬أكتوبر،‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬سارة‭ ‬العمادي‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬الترويجية‭ ‬التفاعلية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مساعينا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتشجيع‭ ‬زبائننا‭ ‬وزوارنا‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والادخار‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬وأنشطة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭. ‬داعين‭ ‬الجميع‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬منصة‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬بمجمع‭ ‬ستي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬لفتح‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه‭. ‬كما‭ ‬نشجع‭ ‬زبائننا‭ ‬بإبقاء‭ ‬المبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬للتأهل‭ ‬للسحب‭ ‬الخاص‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‮»‬‭.‬

يقدم‭ ‬حساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬لهذا‭ ‬العام؛‭ ‬جائزة‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬وقدرها‭ ‬100 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬جائزة‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬وقدرها‭ ‬200 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وجائزة‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬300 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬السنوية‭ ‬الكبرى‭ ‬لحساب‭ ‬تجوري‭ ‬الإسلامي‭ ‬بقيمة‭ ‬1 , 000 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجوائز‭ ‬الاعتيادية‭ ‬الشهرية‭ ‬لفئتي‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬بريميوم‮»‬‭ ‬وتجوري‭ ‬‮«‬بريميوم‭ ‬لايت‮»‬،‭ ‬وفئة‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬لها‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬حصريًا‭ ‬للنساء،‭ ‬وفئة‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬مخصصة‭ ‬لمن‭ ‬تقل‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬وفئة‭ ‬‮«‬تجوري‭ ‬أول‭ ‬مرة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬مخصصة‭ ‬للزبائن‭ ‬الذين‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬اشتراكهم‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سنة،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬الفوز‭.‬

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