البحرين الإسلامي يدشن منصة تجوري الإسلامي الترويجية التفاعلية الثالثة لهذا العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، تدشينه منصة حساب تجوري الإسلامي الترويجية التفاعلية الثالثة لهذا العام والتي يتم من خلالها مكافأة زبائن البنك بجوائز فورية قيمة، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت، وذلك في الفترة من 25 سبتمبر ولغاية 29 سبتمبر الجاري بمجمع سيتي سنتر البحرين بالقرب من البوابة رقم 2 في الطابق الأرضي.
وسيتمكن زوار منصة تجوري الإسلامي التفاعلية من فتح حساب تجوري جديد بإجراءات رقمية ميسرة وسريعة، فيما سيتمكن زبائن البنك الحاليون من زيادة رصيدهم في حساب تجوري الإسلامي وذلك عبر تطبيق الإسلامي الرقمي أو بمساعدة فريق الإسلامي الموجود في المنصة، بالإضافة إلى الحصول على فرص المشاركة في سلسلة من الألعاب الإلكترونية الشيّقة التي ستتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز نقدية فورية بقيمة تصل حتى 1 , 000 دينار بحريني وأجهزة آيفون 16 وغيرها من المفاجآت، والتأهل للفوز بالجائزة الربع سنوية 300 , 000 دولار أمريكي. كما سيتأهل جميع زبائن تجوري الإسلامي الذين سيستثمرون في الحساب في فترة الحملة مع الإبقاء على المبلغ الذي تم إيداعه حتى تاريخ 31 أكتوبر، للدخول في سحب خاص على جائزة بقيمة 10 , 000 دينار بحريني.
وبهذه المناسبة، صرّحت سارة العمادي مدير التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك البحرين الإسلامي قائلةً: «يسرنا إطلاق منصة حساب تجوري الإسلامي الترويجية التفاعلية للمرة الثالثة هذا العام، حيث يأتي ذلك ضمن مساعينا المستمرة لتشجيع زبائننا وزوارنا الكرام على الاستثمار والادخار في الحساب من خلال مشاركتهم في ألعاب وأنشطة تفاعلية تمكنهم من الفوز بجوائز نقدية فورية والعديد من المفاجآت. داعين الجميع الى زيارة منصة تجوري الإسلامي بمجمع ستي سنتر البحرين خلال فترة الحملة لفتح حساب تجوري والاستثمار فيه. كما نشجع زبائننا بإبقاء المبالغ المودعة حتى نهاية شهر أكتوبر للتأهل للسحب الخاص للفوز بجائزة 10 , 000 دينار بحريني».
يقدم حساب تجوري الإسلامي أربع جوائز كبرى لهذا العام؛ جائزة الربع الأول وقدرها 100 , 000 دولار أمريكي، جائزة الربع الثاني وقدرها 200 , 000 دولار أمريكي، وجائزة الربع الثالث والتي تبلغ 300 , 000 دولار أمريكي، أما الجائزة السنوية الكبرى لحساب تجوري الإسلامي بقيمة 1 , 000 , 000 دولار أمريكي.
هذا بالإضافة إلى الجوائز الاعتيادية الشهرية لفئتي «تجوري بريميوم» وتجوري «بريميوم لايت»، وفئة «تجوري لها» المخصصة حصريًا للنساء، وفئة «تجوري الشباب» وهي فئة مخصصة لمن تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وفئة «تجوري أول مرة» وهي فئة مخصصة للزبائن الذين مضى على اشتراكهم في الحساب أكثر من سنة، ولكن لم يسبق لهم الفوز.
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