طيران الخليج توقع اتفاقية تعاون مع ((المطار العربي للخدمات التجارية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬المطار‭ ‬العربي‭ ‬للخدمات‭ ‬التجارية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬لتطوير‭ ‬العمليات‭ ‬الرقمية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سيتم‭ ‬دمج‭ ‬نظام‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬القدرة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬التوزيع‮»‬ NDC ،‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬ليتمكن‭ ‬تطبيق‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬المطار‮»‬‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬خيارات‭ ‬المقاعد،‭ ‬الأمتعة‭ ‬الإضافية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬منصته‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الحجوزات‭ ‬السياحية،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬تجربة‭ ‬حجز‭ ‬متقدمة‭ ‬وأكثر‭ ‬مرونة‭ ‬للمسافرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬الشركتين‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجية‭ ‬متقدمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وشركة‭ ‬المطار‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وجود‭ ‬الشركتين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأسواق‭ ‬الرقمية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملائهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬السيد‭ ‬جيفري‭ ‬جوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توزيع‭ ‬خدمات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رقمياً،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬تكامل‭ ‬نظام‭ ‬ NDC ‭ ‬مع‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬سفر‭ ‬مرنة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬جوه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬السفر‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬المسافرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دمج‭ ‬ NDC ‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬ومنتجات‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وشفافية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬الراجحي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المطار‭ ‬العربي‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬كشركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬للسفر‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لشركائنا‭ ‬وعملائنا‭. ‬إن‭ ‬دمج‭ ‬نظام‭ ‬ NDC سيتيح‭ ‬لنا‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سفر‭ ‬متقدمة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للمسافرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الراجحي‭: ‬‮«‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الحجز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬المتنامية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬كلا‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الرقمية‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬التكامل‭ ‬التكنولوجي‭ ‬بين‭ ‬الشركتين،‭ ‬ستتمكن‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المسافرين‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬المطار‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬للحجوزات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬سيتيح‭ ‬دمج‭ ‬نظام‭ ‬ NDC ‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‭ ‬ومحدثة‭ ‬حول‭ ‬الرحلات‭ ‬والأسعار،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شفافية‭ ‬العمليات‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المسافرين‭.‬