طيران الخليج توقع اتفاقية تعاون مع ((المطار العربي للخدمات التجارية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقعت شركة «طيران الخليج» الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «المطار العربي للخدمات التجارية» وذلك في إطار تعزيز التعاون لتطوير العمليات الرقمية بين الطرفين.
بموجب هذه الاتفاقية سيتم دمج نظام واجهة برمجة تطبيق «نظام القدرة الجديدة على التوزيع» NDC ، بين الجانبين، ليتمكن تطبيق شركة «المطار» من بيع منتجات وخدمات شركة «طيران الخليج» مثل خيارات المقاعد، الأمتعة الإضافية وغيرها من الخدمات عبر منصته المتخصصة في الحجوزات السياحية، مما يوفر تجربة حجز متقدمة وأكثر مرونة للمسافرين في المنطقة والعالم.
وتعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تحسين تجربة المسافرين وتلبية احتياجاتهم المتنامية في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع السفر والسياحة، ويعد هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لكل من طيران الخليج وشركة المطار العربي، حيث يسهم في تعزيز وجود الشركتين على مستوى الأسواق الرقمية وتوسيع نطاق عملائهم.
وبهذه المناسبة أشار السيد جيفري جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج إلى أهمية هذه الاتفاقية، وقال: «نحن متحمسون لهذه الشراكة التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال توزيع خدمات طيران الخليج رقمياً، حيث سيسهم تكامل نظام NDC مع للاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير حلول سفر مرنة وسهلة الاستخدام، مما يعزز من مكانتها التنافسية في السوق الإقليمية والدولية».
وأكد السيد جوه أن هذا التعاون يعد جزءاً من رؤية «طيران الخليج» نحو التحول الرقمي الشامل، والذي يهدف إلى تحسين تجربة السفر وتقديم خدمات مبتكرة تواكب تطلعات المسافرين، مشيراً إلى أن دمج NDC سيعزز من إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات ومنتجات «طيران الخليج» بطريقة أكثر سهولة وشفافية.
من جانبه، قال السيد يوسف عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة المطار العربي: «تعتبر هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرتنا كشركة متخصصة في تقديم الحلول الرقمية للسفر. نحن فخورون بالشراكة مع طيران الخليج، التي تعتبر من أبرز شركات الطيران في المنطقة، وهذه الاتفاقية تؤكد التزامنا بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لشركائنا وعملائنا. إن دمج نظام NDC سيتيح لنا توسيع نطاق الخدمات التي نقدمها وتوفير تجربة سفر متقدمة وفريدة من نوعها للمسافرين».
وأضاف الراجحي: «الشراكة مع طيران الخليج تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضورنا في السوق وتوسيع قاعدة عملائنا. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في تطوير عمليات الحجز الإلكتروني وتحسين كفاءة العمليات، بما يتيح لنا توفير خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات سوق السفر المتنامية».
ومن المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير كبير على تحسين أداء كلا الطرفين في السوق الرقمية. فمن خلال التكامل التكنولوجي بين الشركتين، ستتمكن «طيران الخليج» من الوصول إلى شريحة أكبر من المسافرين عبر منصة «المطار»، التي تعد إحدى أهم المنصات الرقمية للحجوزات في المنطقة، كما سيتيح دمج نظام NDC تقديم معلومات دقيقة ومحدثة حول الرحلات والأسعار، ما سيسهم في تعزيز شفافية العمليات وتحسين تجربة المسافرين.
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