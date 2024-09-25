بالفيديو.. خالد سليم: حفلي الأول في الكويت تأخر كثيراً

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دعاء خطاب
Doua_khattab@
أعرب الفنان
خالد سليم عن سعادته لإحيائه حفله الأول في الكويت، والمتوقع إقامته يوم 26 سبتمبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مع الفنان هاني شاكر وقيادة المايسترو محمد الموجي.
وقال سليم خلال حديثه لـ«الأنباء»: سعيت جاهدا لإقامة حفل بالكويت، وأرى أن الأمر تأخر كثيرا، وأضاف قائلا: «لا يخفى على أحد حبي وارتباطي بالكويت، هي بلدي الثاني عشت على أرضها ولي بها أصدقاء وأحباب كثر، وألوم على القائمين ومنتجي الحفلات الغنائية عدم التواصل الكافي معي طوال تلك السنوات بعد حفلة أقمتها بمناسبة «هلا فبراير» منذ زمن، فكم تمنيت أن يكون لي حفل سنوي لجمهوري الغالي في الكويت الذي أعتز وأفخر بهم».
وواصل قائلا: نفاد التذاكر فور طرحها منذ أكثر من شهر حملني مسؤولية بقدر ما أسعدني فأنا مشتاق إلى رؤية الجمهور والاستمتاع معهم، خاصة أن هذه الأمسية الاستثنائية تأتي بعنوان «العندليب» والتي سنقدم فيها باقة متنوعة من أغاني الفنان العظيم الراحل عبد الحليم حافظ وبصحبة النقيب الأسبق للموسيقيين النجم المحبوب هاني شاكر، والذي تجمعني به علاقة طيبة، وأراه أنموذجا فريدا للفنان الموهوب والمثقف والراقي، وهو قدوة يحتذى به لما يجب أن يكون عليه الفنان.
وزاد سليم قائلا: «سعيد بالأصداء الإيجابية التي حققتها أغنية (وحشاني) وأتمنى أن تحقق مزيدا من الانتشار والنجاح، ومن المفارقات أن تصوير هذا الكليب كان معبرا جدا ومختلفا، خاصة المشاهد التي تم تصويرها تحت الماء بشكل حقيقي، وهو ما أعادني إلى عهد أول فيديو كليب صورته تحت الماء كذلك بعنوان «عالم تاني» وحققت نجاحا كبيرا حينذاك ومازالت أصداؤها حتى الآن».
MENAFN25092024000130011022ID1108716785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.