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بالفيديو.. خالد سليم: حفلي الأول في الكويت تأخر كثيراً

9/25/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعاء خطاب

Doua_khattab@
أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته لإحيائه حفله الأول في الكويت، والمتوقع إقامته يوم 26 سبتمبر الجاري في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، مع الفنان هاني شاكر وقيادة المايسترو محمد الموجي.
وقال سليم خلال حديثه لـ«الأنباء»: سعيت جاهدا لإقامة حفل بالكويت، وأرى أن الأمر تأخر كثيرا، وأضاف قائلا: «لا يخفى على أحد حبي وارتباطي بالكويت، هي بلدي الثاني عشت على أرضها ولي بها أصدقاء وأحباب كثر، وألوم على القائمين ومنتجي الحفلات الغنائية عدم التواصل الكافي معي طوال تلك السنوات بعد حفلة أقمتها بمناسبة «هلا فبراير» منذ زمن، فكم تمنيت أن يكون لي حفل سنوي لجمهوري الغالي في الكويت الذي أعتز وأفخر بهم».
وواصل قائلا: نفاد التذاكر فور طرحها منذ أكثر من شهر حملني مسؤولية بقدر ما أسعدني فأنا مشتاق إلى رؤية الجمهور والاستمتاع معهم، خاصة أن هذه الأمسية الاستثنائية تأتي بعنوان «العندليب» والتي سنقدم فيها باقة متنوعة من أغاني الفنان العظيم الراحل عبد الحليم حافظ وبصحبة النقيب الأسبق للموسيقيين النجم المحبوب هاني شاكر، والذي تجمعني به علاقة طيبة، وأراه أنموذجا فريدا للفنان الموهوب والمثقف والراقي، وهو قدوة يحتذى به لما يجب أن يكون عليه الفنان.
وزاد سليم قائلا: «سعيد بالأصداء الإيجابية التي حققتها أغنية (وحشاني) وأتمنى أن تحقق مزيدا من الانتشار والنجاح، ومن المفارقات أن تصوير هذا الكليب كان معبرا جدا ومختلفا، خاصة المشاهد التي تم تصويرها تحت الماء بشكل حقيقي، وهو ما أعادني إلى عهد أول فيديو كليب صورته تحت الماء كذلك بعنوان «عالم تاني» وحققت نجاحا كبيرا حينذاك ومازالت أصداؤها حتى الآن».

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