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ورقة: تشجيع النقل المستدام بدلا من الاكتفاء بالتحول للسيارات الكهربائية

9/25/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان- دعت ورقة توصيات متخصصة، أن يرتكز النهج الحكومي على تشجيع النقل العام المستدام والفعال والآمن، بدلا من الاكتفاء فقط بالتحول من مركبات الوقود إلى السيارات الكهربائية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، والازدحامات المرورية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وجاء في الورقة، التي أعدها مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي التابع لمؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، ضرورة توسيع شبكة النقل العام، وتعزيز شبكة الحافلات، وتوفير خدمات نقل عام من خلال الاعتماد على الحافلات الكهربائية الحديثة لتقليل استخدام السيارات الخاصة.
وشددت ورقة التوصيات حول التشريعات الجديدة المتعلقة بالسيارات الكهربائية على "تطبيق تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة، والمتاجرة بها، وتعزيز الرقابة على العاملين بها، وزيادة الوعي بين المستخدمين حول الطرق الصحيحة للتخلص منها، وتشجيع الممارسات المستدامة".
ودعت التوصيات التي سيصار إلى مناقشتها مع الجهات الحكومية التنظيمية والتشريعية المعنية في المرحلة المقبلة مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى "إجراء مقارنة شاملة بين المواصفات الأميركية، والأوروبية والصينية للمركبات الكهربائية".
كما دعت المؤسسة إلى "بيان وتوضيح أسباب تبني المواصفات الأوروبية والأميركية واستثناء الصينية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية".
وعلى مؤسسة المواصفات "مراجعة المادة السادسة البند (ج) من إجراءات تقييم المطابقة لاستيراد السيارات الكهربائية، لتقتصر الموافقة على إصدار شهادة واحدة لكل نوع أو طراز من المركبات، بدلا من إصدار شهادات لكل مورد، بحيث تكون الموافقة عامة، وتشمل كافة الموردين، لضمان المنافسة العادلة بين جميع الأطراف".
وأكدت ورقة التوصيات، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، ضرورة أن "تطبق الحكومة قانون المنافسة بشكل صارم لمنع الاحتكار، وضمان توفير خيارات متعددة للمستهلكين، وتعزيز التشريعات المنافسة العادلة بدلا من حماية بعض المتنافسين".
ومن بين المقترحات المقدمة كذلك "تعزيز قوانين حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات ما بعد البيع، وتوفير الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة، وتنفيذ آليات رقابة صارمة على خدمات الصيانة، والتأكد من جودتها".
ويشهد الأردن تحولا ملحوظا نحو استخدام السيارات الكهربائية، ويعود ذلك الى تزايد اهتمام المواطنين بهذه التقنية، إذ تمثل خياراً اقتصادياً مقارنة بالمركبات التقليدية.
هذا وشكلت السيارات الكهربائية 66.5 % من مجمل مبيعات السيارات في النصف الأول من عام 2024، والذي يأتي ذلك انسجاما مع الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويندرج هذا التوجه ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، والاعتماد على الذات عبر زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والتي شكلت ما نسبته 26.28 % من مجمل الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة عام 2023.
وتعد الشفافية ومشاركة الجهات المعنية في عملية اتخاذ القرارات من الركائز الأساسية لضمان فعالية التشريعات الجديدة، لذلك من المهم إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في هذه العملية، بحيث يسهم هذا النهج في استقرار البيئة التشريعية، ويلعب دورا حيوياً في جذب الاستثمارات، بحسب ما جاء في ورقة التوصيات.
ولا بد أن "تعمل مؤسسة المواصفات والمقاييس على تأسيس لجان تضم جميع الجهات المعنية بقطاع السيارات الكهربائية، بما في ذلك المستثمرين، والموردين، والوكلاء، والمستهلكين، مع إنشاء آليات مشتركة لصياغة القرارات التنظيمية".
وشددت التوصيات على "ضرورة إجراء دراسات تحليلية شاملة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المستهلكين والموردين قبل إصدار أي تشريعات جديدة، والتأكد من أنها تعزز النمو الاقتصادي بدلاً من إعاقته".
كما دعت التوصيات إلى "الاستمرار بإلزام محطات المحروقات الجديدة بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، وصيانتها دوريا، ودراسة اشتراط ذلك لتجديد ترخيص القائمة منها، مع المحافظة على تعرفة شحن مناسبة للمحطات لتحفيز التوسع بالاستثمار في شحن المركبات الكهربائية، خاصة ذات تقنية الشحن السريع".
كما لا بد من "ضمان توفر أكثر من نوع مدخل للشواحن في محطات الشحن لتلبية احتياجات جميع أنواع السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق، وتسهيل البحث والإعلان عنها عبر التطبيقات المختلفة".
وجاء في التوصيات دعوات إلى "إدراج متطلبات تركيب محطات شحن كهربائية ضمن كودات البناء الجديدة، وخاصة المباني العامة، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية، بحيث تستهدف الموظفين والمراجعين ما يساعد على تخفيف أحمال الشحن المنزلي المسائية، وتشجيع الشحن أثناء فترة الظهيرة، والتي تتميز بأفضل إنتاج لأنظمة الطاقة الشمسية".
كما لا بد من تطوير مراكز صيانة معتمدة تمتلك الخبرة اللازمة لصيانة المركبات الكهربائية، مع تقديم برامج تدريبية للفنيين في هذه المهنة من قبل مراكز التدريب المهني، مع إجراء تحقيقات شاملة في الحالات التي شهدت احتراق السيارات لتحديد الأسباب، ووضع الحلول لمنع تكرارها، وفق ما ورد في ورقة التوصيات.

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