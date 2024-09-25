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قسيسية: افتتحنا مكتبات في المحافظات لإيماننا بالعدالة الثقافية

9/25/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنطلق في مؤسسة عبد الحميد شومان، وعشرات المواقع في المحافظات الأحد المقبل، فعاليات "ماراثون القراءة" تحت شعار "الأردن يقرأ"، بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، بالتعاون والشراكة مع جهات معنية بالشأن الثقافي والأدبي.
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، قالت في مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن الماراثون، أن المؤسسة تسعى دوما لتعزيز ورفع الوعي بأهمية القراءة وطنيا، لافتة إلى العديد من البرامج التي تنفذها المؤسسة في هذا السياق.
وأشارت قسيسية إلى أن المكتبات العامة، باتت مصدرا معرفيا مهما، وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، كما أنها مهمة لبناء الذات، والتزود بمعارف العصر الجديد.
ورحبت قسيسية بممثلي وسائل الإعلام، مؤكدة دورهم في التوعية بأهمية القراءة التي تسهم في بناء حياة الإنسان وتطوره، فهي من أهم أدوات اكتشاف الذات ومعرفة الآخرين وثقافاتهم.
وأشارت إلى أن المؤسسة، تعمل على نشر الثقافة في المملكة عبر استحداث فروع جديدة لمكتباتها، وقد بادرت لافتتاح فروع في مناطق الأشرفية والمقابلين بعمان، وفي جامعة الحسين التقنية، ومدينتي الزرقاء ومعان، إلى جانب المكتبة العامة في جبل عمان، إيمانا منها بأهمية تحقيق العدالة الثقافية.
وقال رئيس قسم خدمات المستفيدين للمكتبة العامة وفروعها نزار الحمود، إن مكتبة "شومان"، تؤمن بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة فقط، بل تسعى لتكون مكانا يشجع على القراءة ويزيد من عدد القرّاء، فاستحدثت لذلك برامج معرفة تفاعلية، كبرنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية بدأت في العام 2020، وتقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية، بحيث يقرأ فيه الروّاد خلال ساعات معينة، عددا محددا من صفحات الكتب.
وأوضح أن الماراثون، نشاط مُنفذ في مكتبات عديدة حول العالم، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة فعل القراءة بطريقة جماعية وتفاعلية، عن طريق عقد شراكات مع جهات عديدة لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج المكتبة أو داخلها، وتتخلله أنشطة تكسر إيقاعه وتعيد له الحيوية، للحد من شعور الملل خلال فترة القراءة المستمرة، ولتشجيع المشاركين على الاستمرار بالقراءة، مثل الألعاب الثقافية، وتواقيع الكتب، أو القراءات القصصية، ونادي القراءة، وغيرها.
واستعرض الحمود إجراءات مكتبة "شومان" العامة لتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات، وتجهيزات لوجستية، وخدمات تكنولوجية، وإنترنت.
ونوه إلى أن المؤسسة في إطار سعيها لنشر رسالة الماراثون، استحدثت في فعالية "ماراثون القراءة" العام الماضي (استديو الماراثون) الذي يستضيف أدباء ومثقفين ورواد للمكتبة للحديث حول أهمية القراءة ودورها بتنمية وتطور الشعوب.
من جانبه، ثمن مسؤول النشاط الثقافي بإدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم د. طارق الوحوش في كلمته له في المؤتمر، مبادرات المؤسسة وبرامجها التي تعنى بتثقيف الجيل وتنشئته على حب القراءة وتعزيزها لديهم.
كما بين الوحوش إجراءات الوزارة المتعلقة بالماراثون، مشيرا إلى أنه جرى التعميم على مدارس المملكة للمشاركة فيه بتخصيص حصة دراسية للقراءة، بالإضافة لتخصيص الإذاعة المدرسية في ذلك اليوم للحديث عن اليوم الوطني للقراءة والتعريف بالماراثون وأهمية القراءة.
من جانبها استعرضت مديرة دائرة المكتبات العامة بأمانة عمان الكبرى جلنار الهواري دور المؤسسة بدعم الحركة المكتبية في الأردن، بحيث تقدم مجموعات من الكتب على سبيل الإهداء للمكتبات العامة على اختلاف أنواعها وتسهم أيضا بنشر وطباعة الكتب الثقافية.
وقالت إن الأمانة شاركت العام الماضي مع المؤسسة في الماراثون كشريك رئيس، وقدمت 1000 كتاب لتوزعها المؤسسة، وخصصت 5 مكتبات (المركزية والراية الهاشمية وقتيبة ومرج الحمام والاميرة بديعة) للمشاركة بالماراثون.
رئيسة قسم النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة د. سناء العبداللات، قالت إن الاحتفال باليوم الوطني للقراءة التفاتة واعية لتعزيز مكانة القراءة والاهتمام بها كمصدر للمعرفة والثقافة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في اليوم الذي نحتفي فيه بالقراءة؛ فإننا ننحاز للمستقبل ونحصن هويتنا الوطنية.
يشار إلى أنه خلال ماراثون العام الماضي 2023 تم قراءة (3.115.583) صفحة، مثلما تم التعاون مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي من مختلف مناطق المملكة.

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