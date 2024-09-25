قسيسية: افتتحنا مكتبات في المحافظات لإيماننا بالعدالة الثقافية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق في مؤسسة عبد الحميد شومان، وعشرات المواقع في المحافظات الأحد المقبل، فعاليات "ماراثون القراءة" تحت شعار "الأردن يقرأ"، بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة، بالتعاون والشراكة مع جهات معنية بالشأن الثقافي والأدبي.
الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، قالت في مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن الماراثون، أن المؤسسة تسعى دوما لتعزيز ورفع الوعي بأهمية القراءة وطنيا، لافتة إلى العديد من البرامج التي تنفذها المؤسسة في هذا السياق.
وأشارت قسيسية إلى أن المكتبات العامة، باتت مصدرا معرفيا مهما، وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، كما أنها مهمة لبناء الذات، والتزود بمعارف العصر الجديد.
ورحبت قسيسية بممثلي وسائل الإعلام، مؤكدة دورهم في التوعية بأهمية القراءة التي تسهم في بناء حياة الإنسان وتطوره، فهي من أهم أدوات اكتشاف الذات ومعرفة الآخرين وثقافاتهم.
وأشارت إلى أن المؤسسة، تعمل على نشر الثقافة في المملكة عبر استحداث فروع جديدة لمكتباتها، وقد بادرت لافتتاح فروع في مناطق الأشرفية والمقابلين بعمان، وفي جامعة الحسين التقنية، ومدينتي الزرقاء ومعان، إلى جانب المكتبة العامة في جبل عمان، إيمانا منها بأهمية تحقيق العدالة الثقافية.
وقال رئيس قسم خدمات المستفيدين للمكتبة العامة وفروعها نزار الحمود، إن مكتبة "شومان"، تؤمن بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة فقط، بل تسعى لتكون مكانا يشجع على القراءة ويزيد من عدد القرّاء، فاستحدثت لذلك برامج معرفة تفاعلية، كبرنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية بدأت في العام 2020، وتقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية، بحيث يقرأ فيه الروّاد خلال ساعات معينة، عددا محددا من صفحات الكتب.
وأوضح أن الماراثون، نشاط مُنفذ في مكتبات عديدة حول العالم، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة فعل القراءة بطريقة جماعية وتفاعلية، عن طريق عقد شراكات مع جهات عديدة لنشر الفكرة وتطبيقها في مساحات خارج المكتبة أو داخلها، وتتخلله أنشطة تكسر إيقاعه وتعيد له الحيوية، للحد من شعور الملل خلال فترة القراءة المستمرة، ولتشجيع المشاركين على الاستمرار بالقراءة، مثل الألعاب الثقافية، وتواقيع الكتب، أو القراءات القصصية، ونادي القراءة، وغيرها.
واستعرض الحمود إجراءات مكتبة "شومان" العامة لتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات، وتجهيزات لوجستية، وخدمات تكنولوجية، وإنترنت.
ونوه إلى أن المؤسسة في إطار سعيها لنشر رسالة الماراثون، استحدثت في فعالية "ماراثون القراءة" العام الماضي (استديو الماراثون) الذي يستضيف أدباء ومثقفين ورواد للمكتبة للحديث حول أهمية القراءة ودورها بتنمية وتطور الشعوب.
من جانبه، ثمن مسؤول النشاط الثقافي بإدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم د. طارق الوحوش في كلمته له في المؤتمر، مبادرات المؤسسة وبرامجها التي تعنى بتثقيف الجيل وتنشئته على حب القراءة وتعزيزها لديهم.
كما بين الوحوش إجراءات الوزارة المتعلقة بالماراثون، مشيرا إلى أنه جرى التعميم على مدارس المملكة للمشاركة فيه بتخصيص حصة دراسية للقراءة، بالإضافة لتخصيص الإذاعة المدرسية في ذلك اليوم للحديث عن اليوم الوطني للقراءة والتعريف بالماراثون وأهمية القراءة.
من جانبها استعرضت مديرة دائرة المكتبات العامة بأمانة عمان الكبرى جلنار الهواري دور المؤسسة بدعم الحركة المكتبية في الأردن، بحيث تقدم مجموعات من الكتب على سبيل الإهداء للمكتبات العامة على اختلاف أنواعها وتسهم أيضا بنشر وطباعة الكتب الثقافية.
وقالت إن الأمانة شاركت العام الماضي مع المؤسسة في الماراثون كشريك رئيس، وقدمت 1000 كتاب لتوزعها المؤسسة، وخصصت 5 مكتبات (المركزية والراية الهاشمية وقتيبة ومرج الحمام والاميرة بديعة) للمشاركة بالماراثون.
رئيسة قسم النشر الإلكتروني بوزارة الثقافة د. سناء العبداللات، قالت إن الاحتفال باليوم الوطني للقراءة التفاتة واعية لتعزيز مكانة القراءة والاهتمام بها كمصدر للمعرفة والثقافة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه في اليوم الذي نحتفي فيه بالقراءة؛ فإننا ننحاز للمستقبل ونحصن هويتنا الوطنية.
يشار إلى أنه خلال ماراثون العام الماضي 2023 تم قراءة (3.115.583) صفحة، مثلما تم التعاون مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي من مختلف مناطق المملكة.
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