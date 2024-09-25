الصفدي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان

كما أكد الصفدي ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.



وبحث مع نظرائه الذين التقاهم اليوم، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.



وبحث الصفدي خلال لقائه وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن، ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.



وأكد الصفدي ومارتن ضرورة دعم الجهود المبذولة لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يكفل تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.



‏وعقد الصفدي ‬⁩ووزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين اجتماعاً على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثا خلاله ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، خطوة أولى لتجنب توسع الصراع إقليمياً.



وعلى صعيد متصل، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في اجتماع أكد عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وبولندا، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.



وتطرق الوزيران خلال الاجتماع إلى عديد قضايا إقليمية ودولية في مقدمها، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الكافية والمستدامة إلى مختلف انحاء القطاع‏⁧‫.



كما التقى الصفدي ‏المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحث معه البرامج الموجهة لتقديم الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وضرورة توفير الدعم الدولي لهم، وللدول المضيفة.



وحذر الصفدي من خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين، ورفض الأردن تحمل أعباء إضافية، إذ أن توفير العيش الكريم للاجئين مسؤولية دولية مشتركة، مؤكداً أن حل أزمة اللجوء يكون في عودتهم إلى وطنهم، وإلى حين ذلك، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته كاملة.



‏وأجرى الصفدي مباحثات موسعة مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أكدت أهمية تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون انتقائية، والتحذير من ازدواجية المعايير في تطبيقها.



كما تناولت المباحثات ضرورة حث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن أي تصعيد وعدم الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.

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