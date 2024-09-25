نحو تصويب الأوضاع في البترا وفق المقاربة التنموية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. زينب البدول
يواجه القطاع السياحي في البترا العديد من التحديات الصعبة بسبب الظروف الإقليمية القائمة، وانعكست تلك الظروف وتداعياتها على الحركة السياحية
وكافة أنشطتها، وقد أظهرت المؤشرات الرسمية تراجعا ملحوظا في أعداد زوار البترا، ورافق تلك الحالة العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطة الإقليم في نهايات العام الماضي وجاءت تلك القرارات في سياق إطلاق السلطة لحملة شاملة استهدفت إزالة المخالفات والتجاوزات في الموقع الأثري من قبل المشتغلين في القطاع السياحي بشكل غير منظم، وكانت السلطة قد أعلنت عن توفير بدائل وفرص ملائمة لتلك الفئات يتخللها برامج توعية وتطوير للفئات الضعيفة في اللواء، غير أن المتابع يلحظ تقصيرا واضحا في معالجة التحديات وتوفير البدائل التي وعدت بها السلطة.
إن إدارة العملية السياحية والتنموية في لواء البترا؛ تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري ومستمر، فالمسار التنموي في البترا بطبيعته متذبذب نسبيا بسبب طبيعة العملية السياحية وموسميتها، وتعقيدات الموقع الأثري، والتأثيرات المستمرة على العملية السياحية الناتجة عن الظروف الإقليمية في العادة، يضاف إلى ما سبق انخفاض مستوى المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط والإستراتيجيات التي تستهدف التنمية في اللواء بشكل عام، لذلك تتكثف السلطة الإدارية والفنية في جسد سلطة الإقليم، مع ضعف واضح في مستوى مشاركة أبناء المجتمع المحلي، وينتج عن ذلك اختلالات اقتصادية واجتماعية وإدارية تعيق الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
لا نقصد مما سبق انتقاد الشخوص بقدر ما نهدف إلى تسليط الأضواء على مكمن الخلل، وتقديم المقترحات وإيجاد الحلول من خلال تعاون جميع الأطراف الرسمية والأهلية، فالمجتمعات الستة في اللواء تعيش ظروفا اقتصاديا صعبة للغاية بسبب توقف الأنشطة السياحية منذ بدء الأحداث في غزة نهاية العام الماضي، ونتج عن هذه الحالة زيادة الأعباء المادية على المشتغلين بالقطاع السياحي والذين يشكلون المساحة الأكبر في دائرة النشاط الاقتصادي، وقد أسهم في تعميق هذه الحالة الإجراءات التي اتخذتها سلطة البترا دون إيجاد البدائل المناسبة للعاملين في القطاع السياحي بشكل غير منظم، وتستعين السلطة بالحل الأمني في كل مرة لمواجهة المخالفين والمعترضين على تلك الإجراءات، ولم نلحظ بأن السلطة تعمل على تقييم أدائها في هذه المسألة، والحل الأمني قد يفيد أحيانا وفي حدود مخصوصة، ولكن قد تكون له انعكاسات سلبية في بعض الحالات، فإدارة المحمية الأثرية عملية شاملة أحد عناصرها هو توفير الأمن والاستقرار، لكن هناك عناصر أخرى أساسية مثل توفير البدائل وتشغيل الشباب وإطلاق البرامج والمبادرات التي تحمل الفرص الواعدة للشباب، والسؤال الذي يطرح نفسه وهو موجه لسلطة البترا: هل تم إجراء تقييم لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة مؤخرا، هل هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية؟ هل هناك مؤشرات مجتمعية إيجابية؟ هل انعكست تلك الإجراءات على واقع العملية السياحية بشكل ملموس، أم أنها استهدفت تحقيق الدعاية الإعلامية وتسجيل نجاحات وهمية لبعض المسؤولين.
إنه وبدون تعميق الحوار والمشاركة المجتمعية لن تكون العملية التنموية في البترا بخير، فالعملية التنموية عملية شاملة ومتكاملة يتشارك بها الجميع وفق حالة ديمقراطية لتحقيق العدالة الاقتصادية التي يستفيد منها الجميع، وهذا ما يوجه له جلالة الملك حفظه الله وولي عهده الأمين في كافة رسائله الملكية السامية، غير أنه ومن خلال متابعتنا الحثيثة لأداء سلطة الإقليم نجد بأن المشاركة المجتمعية في أدنى مستوياتها، ما أدى الى تهميش المجتمعات المحلية في عملية صنع واتخاذ القرار، ما ينبئ بمخاطر محتملة قد تهدد سلامة الموقع الأثري والعملية السياحية ككل.
إن إدارة الأزمة القائمة في البترا حاليا؛ تحتاج إلى تشكيل غرفة عمليات تتشكل من الجهات الرسمية والأمنية والشعبية، للبدء بعملية مراجعة شاملة لمختلف السياسات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطة الإقليم خلال الأشهر الماضية، وتصويب الأوضاع القائمة، بما يحقق الاستقرار والأمن الشمولي، من خلال المقاربات التنموية التي تكفل الحياة الكريمة لكافة السكان بعدالة وإنصاف.
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