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نحو تصويب الأوضاع في البترا وفق المقاربة التنموية

9/25/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. زينب البدول يواجه القطاع السياحي في البترا العديد من التحديات الصعبة بسبب الظروف الإقليمية القائمة، وانعكست تلك الظروف وتداعياتها على الحركة السياحية وكافة أنشطتها، وقد أظهرت المؤشرات الرسمية تراجعا ملحوظا في أعداد زوار البترا، ورافق تلك الحالة العديد من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطة الإقليم في نهايات العام الماضي وجاءت تلك القرارات في سياق إطلاق السلطة لحملة شاملة استهدفت إزالة المخالفات والتجاوزات في الموقع الأثري من قبل المشتغلين في القطاع السياحي بشكل غير منظم، وكانت السلطة قد أعلنت عن توفير بدائل وفرص ملائمة لتلك الفئات يتخللها برامج توعية وتطوير للفئات الضعيفة في اللواء، غير أن المتابع يلحظ تقصيرا واضحا في معالجة التحديات وتوفير البدائل التي وعدت بها السلطة.
إن إدارة العملية السياحية والتنموية في لواء البترا؛ تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري ومستمر، فالمسار التنموي في البترا بطبيعته متذبذب نسبيا بسبب طبيعة العملية السياحية وموسميتها، وتعقيدات الموقع الأثري، والتأثيرات المستمرة على العملية السياحية الناتجة عن الظروف الإقليمية في العادة، يضاف إلى ما سبق انخفاض مستوى المشاركة المجتمعية في إعداد الخطط والإستراتيجيات التي تستهدف التنمية في اللواء بشكل عام، لذلك تتكثف السلطة الإدارية والفنية في جسد سلطة الإقليم، مع ضعف واضح في مستوى مشاركة أبناء المجتمع المحلي، وينتج عن ذلك اختلالات اقتصادية واجتماعية وإدارية تعيق الوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
لا نقصد مما سبق انتقاد الشخوص بقدر ما نهدف إلى تسليط الأضواء على مكمن الخلل، وتقديم المقترحات وإيجاد الحلول من خلال تعاون جميع الأطراف الرسمية والأهلية، فالمجتمعات الستة في اللواء تعيش ظروفا اقتصاديا صعبة للغاية بسبب توقف الأنشطة السياحية منذ بدء الأحداث في غزة نهاية العام الماضي، ونتج عن هذه الحالة زيادة الأعباء المادية على المشتغلين بالقطاع السياحي والذين يشكلون المساحة الأكبر في دائرة النشاط الاقتصادي، وقد أسهم في تعميق هذه الحالة الإجراءات التي اتخذتها سلطة البترا دون إيجاد البدائل المناسبة للعاملين في القطاع السياحي بشكل غير منظم، وتستعين السلطة بالحل الأمني في كل مرة لمواجهة المخالفين والمعترضين على تلك الإجراءات، ولم نلحظ بأن السلطة تعمل على تقييم أدائها في هذه المسألة، والحل الأمني قد يفيد أحيانا وفي حدود مخصوصة، ولكن قد تكون له انعكاسات سلبية في بعض الحالات، فإدارة المحمية الأثرية عملية شاملة أحد عناصرها هو توفير الأمن والاستقرار، لكن هناك عناصر أخرى أساسية مثل توفير البدائل وتشغيل الشباب وإطلاق البرامج والمبادرات التي تحمل الفرص الواعدة للشباب، والسؤال الذي يطرح نفسه وهو موجه لسلطة البترا: هل تم إجراء تقييم لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها السلطة مؤخرا، هل هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية؟ هل هناك مؤشرات مجتمعية إيجابية؟ هل انعكست تلك الإجراءات على واقع العملية السياحية بشكل ملموس، أم أنها استهدفت تحقيق الدعاية الإعلامية وتسجيل نجاحات وهمية لبعض المسؤولين.
إنه وبدون تعميق الحوار والمشاركة المجتمعية لن تكون العملية التنموية في البترا بخير، فالعملية التنموية عملية شاملة ومتكاملة يتشارك بها الجميع وفق حالة ديمقراطية لتحقيق العدالة الاقتصادية التي يستفيد منها الجميع، وهذا ما يوجه له جلالة الملك حفظه الله وولي عهده الأمين في كافة رسائله الملكية السامية، غير أنه ومن خلال متابعتنا الحثيثة لأداء سلطة الإقليم نجد بأن المشاركة المجتمعية في أدنى مستوياتها، ما أدى الى تهميش المجتمعات المحلية في عملية صنع واتخاذ القرار، ما ينبئ بمخاطر محتملة قد تهدد سلامة الموقع الأثري والعملية السياحية ككل.
إن إدارة الأزمة القائمة في البترا حاليا؛ تحتاج إلى تشكيل غرفة عمليات تتشكل من الجهات الرسمية والأمنية والشعبية، للبدء بعملية مراجعة شاملة لمختلف السياسات والإجراءات والقرارات التي اتخذتها سلطة الإقليم خلال الأشهر الماضية، وتصويب الأوضاع القائمة، بما يحقق الاستقرار والأمن الشمولي، من خلال المقاربات التنموية التي تكفل الحياة الكريمة لكافة السكان بعدالة وإنصاف.

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