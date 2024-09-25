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الحنيطي يتفقد سياج النشامى الحدودي

9/25/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائدها.
وتفقد اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة سياج النشامى الحدودي الذي يقام على طول الواجهة الحدودية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يسهم في التصدي لمحاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمواد المخدرة، مؤكداً أن نشامى القوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن ثرى الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازات عن جهود المنطقة لمواجهة عمليات التسلل والتهريب المتنوعة التي تشمل استخدام الطائرات المسيرة والآليات المعدة والمجهزة لعمليات التهريب، إضافة إلى سير الأمور العملياتية واللوجستية في تشكيلات ووحدات المنطقة، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة وفاعلية.
وجال اللواء الركن الحنيطي على واجهة المنطقة، واطلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود والقوات النوعية التي تساندها في واجبها الأمني، مشيداً بالجهود المبذولة خاصة المتعلقة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي ومنع محاولات التسلل والتهريب.
كما استذكر اللواء الركن الحنيطي شهداء الجيش العربي من قوات حرس الحدود الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم وسطروا بدمائهم أروع قيم التضحية والفداء.
والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، والجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، بالوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره بكل قوة وحزم.

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