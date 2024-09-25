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مطالبات بمنع استيراد حليب الدسم النباتي

9/25/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات طالبت جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية عبر كتاب أرسلته للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أمس، بدراسة منع استيراد حليب البودرة الممزوج بالدسم النباتي أسوة بقرارات منع استيراد الأجبان المطبوخة والممزوجة بالدسم النباتي.
وبينت الجمعية في كتابها الذي حصلت "الغد"، على نسخة منه أن مربي الأبقار الحلوب في المملكة يعانون بشكل كبير من عدم السيطرة على استخدام حليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان، لما له من آثار كبيرة على المزارعين والمصنعين لمادتي الألبان والأجبان مما يكبدهم خسائر كبيرة.
وقالت الجمعية في كتابها "إن أحد الحلول التي يمكنها تخفيف مشكلة حليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان والذي يستخدم بطرق غير قانونية، يكون عبر منع استيراد الحليب البودرة الممزوج بالدسم النباتي أسوة بقرارات منع استيراد الأجبان المطبوخة والممزوجة بالدسم النباتي السابقة. وطالبت الجمعية من "الغذاء والدواء" بدعم القرار والذي يعد أحد صلاحياتها بالحفاظ على صحة المواطن من جهة ومنع تحقيق المزيد من الخسائر للمزارعين والمصنعين على حد سواء.
وكان صدر قرار عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم
(2016/1) المنعقدة بتاريخ 2016/3/15 الموافقة على سحب قاعدة فنية أردنية بعد شهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في العدد رقم 2511.
والقاعدة الفنية تحمل رقم (2004/1520) وتتلخص بـ"مزيج الأجبان المطبوخة والأجبان المطبوخة القابلة للدهن الممزوجة مع الزيوت و / أو الدهون النباتية" والقاعدة الفنية رقم (2004/1605) " وتتعلق بـ "مزيج الأجبان الطرية مع الزيوت و/ أو الدهون النباتية".
المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كانت أصدرت أيضا تعليمات الأسبوع الماضي لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعة محليا، لضمان سلامة المادة الغذائية وحماية المستهلك .
وبحسب كتاب صادر عن المؤسسة في
الـ9 من الشهر الحالي إن من أهم هذه تعليمات: منع تداول وتوزيع منتجات الألبان إلا ضمن عبوات تحمل بطاقات بيان مطبوعه وصعبة الإزالة، وكذلك تقيد حجم العبوات المعدة للتوزيع بأوزان لا تزيد على 5 كغم محكمة الإغلاق باستثناء مادة الشنينة والأجبان البيضاء المغلية. إضافة للتأكيد على منع استخدام العبوات المستخدمة سابقا ويمنع أرجاعها إلى المنتج، والتأكيد على منع تداول أو توزيع منتجات الألبان دون إبراز فواتير أصولية تثبت مصدر هذه المنتجات، بحيث يتحمل كل من المورد وتاجر التجزئة المسؤولية القانونية بخلاف ذلك. كما شملت التعليمات الجديدة التأكيد على مصانع مواد التعبئة والتغليف بعدم بيع أي من مصانع ومعامل الألبان دون التأكد من أن هذه المنشأة مرخصة حسب الأصول.
وبين الكتاب الذي وجّهت مؤسسة الغذاء والدواء نسخة منه لغرفتي صناعة وتجارة الأردن، وأصحاب مصانع ومعامل ألبان أنه سيتم تطبيق هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إصدار هذا الكتاب (التاسع من أيلول "سبتمبر").
وأشار الكتاب إلى إنه على ضوء الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لغايات تتبع منتجات الألبان المصنعه محليا تم ضبط مخالفات متكررة كان أبرزها لمنتجات الألبان الطازجة والمغشوشة بالزيوت النباتية أو الحليب المجفف ومعبأة في عبوات بأحجام مختلفة، حيث لوحظ أن هذه العبوات إما أن تكون لا تحمل بطاقة بيان أو تحمل بطاقة بيان سهلة الإزالة أو بطاقات بيان وهمية.

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