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تطوير البيانات المائية.. هل أصبح مطلبا ملحا بظل شح المصادر؟

9/25/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس باتت متطلبات تطوير البيانات المائية، وضمنها مؤشرات قياس ندرة المياه في الأردن، في ظل تصنيفها الدولة الأفقر مائيا على مستوى العالم، مطلبا ملحا، دون أن يكون مقتصرا على مؤشر "الإجهاد المائي".
ومطلب تطوير تلك البيانات استنادا إلى تحسين مؤشرات توافر أو ندرة المياه، والذي أكد أهميته خبراء بقطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، سيساهم في توفير نظرة شاملة لنظام التكيف في السياق الوطني، وزيادة القدرة على تحليل تأثيرات الجفاف، وتطبيق السياسات بالفعالية اللازمة.
وفيما انتقد تقرير صدر عن مجلة "نيتشر" العلمية، وحصلت "الغد" على نسخة منه، ما وصفه بـ"ضعف" أبحاث البيانات والدراسات العلمية المرتبطة بمؤشرات تتعلق بتوقعات حول توقيت ظهور ندرة المياه واحتمال تخفيفها في مناطق مختلفة من العالم إثر تغير المناخ وديناميكيات السكان البشرية المتغيرة، أكد المختصون أهمية تطوير تلك المؤشرات التي تساهم أساسا بتعزيز البيانات المائية، وخاصة في إعادة توجيه ومواكبة السياسات الحكومية نحو إيجاد الحلول الفنية المستدامة، وتوفير الموازنات المالية لتعزيز الأمن المائي.
وباتت تهديدات وقوع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها الأردن، في حالة مزمنة من ندرة المياه، خطرا يداهم كيفية تسريع إجراءات من شأنها التغلب على تلك الأزمة "الوجودية"، في ظل عدم تجاوز حصة الفرد الأردني من المياه 61 مترا مكعبا سنويا.
وأشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن الإجهاد المائي، وهو نسبة الطلب على المياه العذبة مقابل العرض ويعتمد قياس مؤشره فقط على مصادر المياه المتجددة وتغير المناخ، يعد من أكبر المخاطر التي تهدد نمو الدول على المدى الطويل.
وفي السياق ذاته، أظهرت تقارير صادرة عن منظمات دولية حول الوضع المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن 15 دولة عربية ستعاني من الإجهاد المائي، فيما تعاني حاليا 11 دولة في المنطقتين منه.
ووفق الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، من المتوقع نمو عدد سكان الأردن من 11 مليونا في العام 2021 إلى 16.8 مليون بحلول العام 2040، فيما يتوقع أن يتسبب التغير المناخي بحلول العام 2040، بانخفاض إضافي في موارد المياه العذبة من المصادر التقليدية، وتبلغ نسبته 15 % بحسب الخطة الوطنية الشاملة للمياه.
وكشفت نتائج دراسات محلية وخارجية منفصلة، في وقت سابق، عن آثار سلبية كبيرة على موارد المياه، حيث سيكون المتاح من الموارد الحالية، نحو 35 % بحلول العام 2040، إزاء فقدان 65 % من الإنتاج الحالي، فيما يتوقع أن يزداد الطلب على المياه البلدية بنسبة 30 %، ليصل إلى 810 ملايين متر مكعب في العام 2040، ليصل العجز إلى 527 مليون متر مكعب، فترتفع درجة الحرارة، وينخفض الهطول المطري بنسبة 13.6 % وبالتالي انخفاض شحن المياه الجوفية.
وعودة لتفاصيل التقرير الذي حمل عنوانه "توقيت ظهور واختفاء ندرة المياه العالمية لأول مرة"، والذي أشار إلى إمكانية فهم تطور وحجم المشكلة المائية وإبلاغ صناع السياسات بصياغة إستراتيجيات للتكيف مع الوضع والتخفيف من حدته، بشكل أفضل، بهدف معالجة الفجوة الحالية في المعرفة، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات أهمية مؤشرات ندرة المياه، باعتبارها "مدخلا مهما وأساسيا لكافة النشاطات الاقتصادية الاجتماعية، ويحسن من البنية التحتية ويعزز من جودة الحياة في المملكة".
وقال الدحيات إن قياس مؤشرات ندرة المياه، يساهم في إعادة توجيه ومواكبة السياسات الحكومية نحو إيجاد الحلول الفنية المستدامة، وتوفير الموازنات المالية لتعزيز الأمن المائي.
واعتبر أنه مدخل مهم وأساسي لكافة النشاطات الاقتصادية الاجتماعية، ويحسن من البنية التحتية ويعزز من جودة الحياة في المملكة، داعيا إلى ضرورة "العمل على اعتماد مجموعة من مؤشرات ندرة المياه التي تقدم تصورا شاملا مكانيا وزمانيا، لتقييم الوضع المائي في المملكة".
وأضاف إن تعقيدات المياه تحتاج إلى مجموعة من المؤشرات التي تساهم بشكل موضوعي وعملي، مبينا "أنه يجب عدم اعتماد المؤشر الوحيد المعني بالإجهاد المائي، وهو المؤشر الشائع الاستخدام الذي لا يستطيع وحده تشخيص واقع المياه رغم سهولة استخدامه وتوفر بياناته، حيث يقيس كميات سحب المياه العذبة المتجددة مقارنة بعدد السكان ولحدود السحب الآمن من إجمالي المصادر العذبة سواء أكانت جوفية أم سطحية".
وتابعك "هذا المؤشر له محدداته، حيث يتجنب احتساب كميات المياه الواردة من مصادر مياه إقليمية مشتركة، ولا يشمل المصادر غير التقليدية للمياه مثل محطات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، والتي لا تدخل في احتساب كميات المياه المتوفرة لكافة الاستخدامات".
"إلى جانب أنه لا يفسر حقيقة أن البلدان المختلفة والمناطق داخل هذه البلدان لها مطالب واستخدامات مختلفة من المياه، ولا يبين نوعية وخصائص المياه العذبة الكيميائية أو البيولوجية ومدى صلاحيتها للاستخدام".
واستعرض الأمين العام الأسبق لـ"المياه" مجموعة من المؤشرات التي يمكن الاستعانة ضمن مجموعة المؤشرات؛ من ضمنها مؤشر التغيير السنوي في موارد المياه الذي يقيس التغيير في كميات التزويد السنوي وتذبذبها من سنة لأخرى بسبب التغييرات في درجات الحرارة والهطول المطري، ومؤشر الاستخدامات القطاعية للمياه، والذي يقيس حصة كل قطاع من المياه بالمقارنة مع الطلب والاحتياجات الفعلية، وبالتالي يبين كميات العجز المائي لكافة القطاعات البلدية (الشرب والسياحة) والزراعية والصناعية.
ومن بين تلك المؤشرات؛ مؤشر كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي باعتباره أكبر مستهلك للمياه على مستوى العالم والأردن، ويقيس إيراد كل منتج زراعي كنسبة من كمية المياه المستخدمة ولكل متر مكعب، ومؤشر نسبة المواطنين الحاصلين على كميات مياه كافية للاستخدامات الأساسية لهم، وغيرها، وفق الدحيات.
وأوضح أنه من المؤشرات المهمة للقياس مؤشر الجفاف، حيث تم الاعتماد لفترة طويلة على الهطول المطري في احتسابه، وغالبا ما يواجه تحديات تتعلق بالدقة وتوافر البيانات.
و"بناء عليه، تم تطوير مؤشر لمراقبة وإدارة الجفاف من قبل المعهد الدولي لإدارة المياه بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، حيث جمعت البيانات المناخية لمجموعة دول من منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا من الأقمار الصناعية والراصدات الأرضية ونماذج الكمبيوتر، وتم اختيار مصادر البيانات لمؤشرات الجفاف بناء على توافر البيانات وجودتها، مع جدول زمني يعود إلى عقدين من الزمن"، بحسبه.
وأوضح أنه كانت هناك حاجة لهذه السلسلة الزمنية الطويلة نسبيا لالتقاط مجموعة من الظروف، ولاسيما شدة الجفاف في منطقة ما، حيث يستهدف المؤشر مراقبة الجفاف على مدار العام، اعتمادا على بيانات الاستشعار عن بعد والنمذجة، لعرض الغطاء النباتي ورطوبة التربة والتبخر، بالإضافة إلى الانحرافات في هطول الأمطار، حيث يقدم المؤشر وعبر دمج البيانات الموثوقة المستندة إلى الاستشعار عن بعد والبيانات النموذجية، تصورا شاملا مكانيا وزمانيا لتأثيرات الجفاف على دورة المياه.
وأضاف، إن هذا المؤشر يرصد الاختلافات في المؤشرات الرئيسية، مثل هطول الأمطار، ورطوبة التربة، والتبخر، والغطاء النباتي على أساس شهري، ما يوفر نظرة شاملة حول تأثيرات الجفاف الزراعي والهيدرولوجي على المستوى الوطني.
ولفت إلى إمكانية تعديل بيانات مدخلات المؤشر وإجراءات النمذجة لتكييف النظام مع كل سياق وطني، ما يضمن دقة النتائج وصحتها، وزيادة القدرة على تحليل تأثيرات الجفاف وفهمها، وتطبيق السياسات بفاعلية.
وأشار إلى دور المؤشر في تشجيع إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة والقطاعات في إدارة موارد المياه في الاستجابة للتحديات المناخية، ويعزز تنسيق جهود رصد الجفاف وإدارته، ورسم السياسات والسيناريوهات للتصدي للموضوع وتنفيذ المبادرات، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الحقائق والمعلومات بشكل منهجي وموضوعي، وتعزيز منعة ومرونة مؤسسات قطاع المياه للاستجابة للمتغيرات بشكل مستمر وفعال.
من جانبه، أكد الخبير الإقليمي في مجال التعاون في قطاع المياه مفلح العلاوين الأهمية والحاجة لتطوير مؤشرات قياس ندرة المياه في الأردن.
ورأى العلاوين "أن هذا الموضوع بالغ الأهمية ويتطلب اهتماما خاصا، لا سيما وأن الأردن يواجه تحديات كبيرة في مجال إدارة المياه، حيث يعد من أكثر الدول جفافا في العالم، ما يجعل تطوير إستراتيجيات فعالة أمرا ضروريا".
وتأتي أهمية تطوير المؤشرات في الأردن وفق العلاوين في سياق تحليل شامل، ما يعني ضرورة استناد تطوير مؤشرات قياس ندرة المياه إلى تحليل شامل للموارد المائية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار استهلاك المياه من قبل القطاعات المختلفة مثل الزراعة، والصناعة، والاستخدام المنزلي.
ودعا الخبير الإقليمي إلى أهمية استناد المؤشرات إلى بيانات دقيقة ومحدثة، من خلال دمج المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا إلى إمكانية توقع تأثيرات مثل تغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ما يساعد في رسم صورة أوضح حول مستقبل ندرة المياه في الأردن، حيث يمكن الاستفادة من تقرير البلاغات الرابع المتعلق بالتغيرات المناخية.
كما ركز على أهمية تحديد المخاطر، حيث يمكن أن يساهم تحليل البيانات في تحديد المناطق الأكثر عرضة لنقص المياه، ما يتيح وضع إستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر في الوقت المناسب، منوها بدور الاستناد إلى تلك المؤشرات في رسم السيناريوهات المستقبلية، وبالتالي التمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة الموارد المائية.
وذلك إلى جانب أهمية إستراتيجيات التكيف، ما يعني تطوير إستراتيجيات للتكيف مع ندرة المياه، مثل تحسين تقنيات الري في الزراعة أو تبني أساليب زراعية أكثر كفاءة، مثل الزراعة المائية، بالإضافة لمحور التعاون الدولي.
وأكد على أهمية استفادة الأردن من التجارب العالمية الناجحة في قياس ندرة المياه وتطبيقها محليا، ما يعزز من فعالية الحلول المطروحة، ومن خلال التعاون مع منظمات دولية يمكن أن يوفر الدعم الفني والمالي لتطوير هذه المؤشرات.
وذلك إلى جانب بند التوعية، والتي ترتبط بنشر الوعي بين المواطنين حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية المساهمة في الحفاظ عليها، وفق العلاوين الذي اعتبر أن حملات التوعية يمكن أن تشمل أساليب توفير المياه في المنازل والمزارع.
من ناحيتها، دعت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني إلى أهمية اتباع مؤشرات من شأنها المساهمة في تقييم الأداء العام للقطاع وتوجيه الجهود نحو التحسين المستدام.
وقالت الكيلاني "إن استخدام هذه المؤشرات كأداة للتقييم الدوري يساعد في اتخاذ قرارات إستراتيجية مبنية على بيانات دقيقة تهدف إلى تحسين كفاءة قطاع المياه".
وأشارت إلى أن من بين المقترحات لكل مجال، مؤشرات كفاءة إدارة الموارد المائية، والذي يشمل نسبة الفاقد المائي، إذ يقيس هذا المؤشر كمية المياه التي تفقد أو تهدر قبل وصولها إلى المستخدم النهائي، سواء بسبب التسربات أو السرقة أو أخطاء القياس، لا سيما وأن نسبة الفاقد في الأردن مرتفعة، لذا فإن تقليل هذه النسبة يعتبر أولوية.
وأضافت أنه من ضمن تلك المؤشرات؛ إجمالي الاستهلاك المائي للفرد، إذ يقيس كمية المياه المستهلكة للفرد الواحد في اليوم، مشيرة لدور تحسين هذا المؤشر في نجاح سياسات الترشيد.
وذلك إلى جانب نسبة الاعتماد على المصادر البديلة (مثل المياه المحلاة أو المعالجة)، حيث يمثل هذا المؤشر مدى التنوع في مصادر المياه والاستدامة في مواجهة شح المياه الطبيعية.
ونوهت الكيلاني بأهمية اعتماد مؤشرات كفاءة القدرات البشرية، وهي تعنى بنسبة المؤهلين المحترفين، إذ يقيس عدد الموظفين في قطاع المياه الذين يحملون شهادات متخصصة أو تدريبات تقنية متقدمة مقارنة بالعدد الإجمالي للموظفين، علما أن هذا المؤشر يبرز مستوى المهارات والخبرات المتوفرة.
كما يوجد مؤشر استمرارية التطوير المهني، إذ يقيس هذا المؤشر عدد الساعات التدريبية التي يتلقاها الموظفون سنويا بهدف تحسين مهاراتهم وكفاءتهم في إدارة المياه، توازيا ومعدل الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين، إذ يقيم هذا المؤشر قدرة القطاع على الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين وعدم فقدانهم لصالح قطاعات أخرى، وفق الكيلاني.
ولفتت أيضا إلى مؤشر الأداء الفردي والجماعي، والذي يعتمد بدوره على تقييمات الأداء ونتائجها في تحسين إنتاجية الموظفين وتحقيق أهداف الإدارة المائية، بالإضافة إلى مؤشرات هندسة العمليات وإعادة الهيكلة، وكفاءة تشغيلية الأنظمة المائية والتي يتم قياسها من خلال الكفاءة في إدارة الطاقة المستخدمة، وتقليل الفاقد في عمليات التحلية أو المعالجة، وزيادة فعالية توزيع المياه.
وعن نسبة التشغيل الآلي (Automation)، يقيس هذا المؤشر مدى استخدام الأنظمة التكنولوجية المتقدمة مثل أنظمة التحكم عن بعد، وأجهزة الاستشعار، وتكنولوجيا المعلومات في إدارة وتشغيل مرافق المياه، بحسبها.
كما أكدت أهمية مؤشر معدل استجابة إدارة المياه لحالات الطوارئ، والذي يقيس سرعة وفعالية القطاع في التعامل مع الأزمات المتعلقة بجودة المياه أو نقصها، وتفعيل خطط الطوارئ، فضلا عن مؤشر نسبة المشاريع المنفذة وفقا لخطط الهيكلة، ويقيس بدوره نجاح القطاع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المقررة سواء في التقنيات أو البنية التحتية أو تحسين التنظيم الداخلي.
وذلك إلى جانب مدى التنسيق بين الجهات المختلفة في قطاع المياه، والذي يتم قياسه من خلال سرعة وفعالية التعاون بين المؤسسات المختلفة في القطاع مثل وزارة المياه، وشركات التوزيع، والجهات الرقابية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة والطاقة، ومؤشرات الحوكمة وإعادة الهيكلة، ومؤشر مستوى الشفافية والمساءلة والمعني بالاعتماد على مدى وضوح عمليات اتخاذ القرار وتوافر تقارير الأداء العامة للقطاع.
ونوهت بأهمية مؤشرات كفاءة التنظيم والرقابة، والذي يقيس فعالية المؤسسات التنظيمية في وضع المعايير الرقابية وتنفيذها، بالإضافة لمؤشر نسبة التغطية بالخدمات المائية والذي يشمل تغطية خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى البلاد ومدى مساهمتها في تحقيق الاستدامة المائية.

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