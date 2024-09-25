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19 شهيدا و33 جريحا بمجازر الاحتلال على لبنان

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 19 شخصا وجرح 33 آخرون في غارات عنيفة للطيران الاسرائيلي اليوم الأربعاء على عدد من المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا الى منطقة المعيصرة في كسروان شرق بيروت، بحسب تقارير لوزارة الصحة اللبنانية.


ويعمل عناصر الدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا على أطراف بلدة جون تسببت بارتقاء أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.


وأشارت وزارة الصحة اللبنانية الى أن غارة على بلدة عين قانا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح، كما استشهد خمسة أشخاص من عائلة واحدة بغارة على مدينة بنت جبيل.

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