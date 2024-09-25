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هل يخفي الاحتلال خطة لاجتياح بري لجنوب لبنان تجبر حزب الله على التراجع؟

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس استدعاء لواءي احتياط، للعمل ضمن القوة المنشغلة في الحرب مع حزب الله، يرى محللون، أن الاستدعاء يحمل خفايا قد تكون خلفها خطة لاجتياح بري يجبر الحزب على الانسحاب إلى خلف نهر الليطاني.
تأتي تلك الخطة بعد ضغوط من الداخل المحتل لتأمين سبل عودة حوالي 90 ألفا أخلوا منازلهم في الشمال المحتل وأسكنتهم حكومة الاحتلال في فنادق وشقق لحين تأمين عودة آمنة لهم في المنطقة.
ويرى محللون أن احتمالية دخول بري للجنوب اللبناني كبيرة جدا، خاصة بعد تصريحات لمتقاعدين من جيش الاحتلال، (يسمون الخبراء) هناك، من أي جهد عسكري لن يحسب في ميزان القوة ما لم يتبع بدخول بري.
يأتي ذلك وقد قال مبعوث كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، أول من أمس، إن تل أبيب منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع مع لبنان، وأن بلاده لا ترغب في اجتياح بري، مضيفا أن هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك. لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان (...) نفضل الحل الدبلوماسي".
وقال دانون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما يزال ممكنا".
ومن وجهة نظر تل أبيب فإن الحل الدبلوماسي يعني رجوع حزب الله الى خلف نهر الليطاني والانسلاخ عن المقاومة الفلسطينية في غزة، والقبول بعودة آمنة لسكان شمال كيان الاحتلال، وهي قضايا مرفوضة من قبل حزب الله والذي يؤكد أن ذلك لن يتم ما لم ينته العدوان على غزة، بالطبع كذلك الرفض المطلق للرجوع الى خلف "الليطاني".
ويرجح محللون أنه في ضوء ذلك فإن الاجتياح البري لن يكون على غرار الاجتياح السابق في حزيران (يونيو) 1982، وإنما سيكون محدودا بما يضمن إجبار حزب الله على التراجع الى ما وراء الليطاني، ومنذ إجباره على توقيع اتفاق يضمن سلامة مواطنيه في الشمال.
ويرى محللون بأن تكثيف الاحتلال لطلعاته بالطائرات وقصف العديد من المواقع في مناطق مختلفة من لبنان، وبشكل خاص مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت معاقل حزب الله يأتي لاضعافه بصورة كبيرة، قبل تنفيذ خطة لدخول بري.
فقد قال جيش الاحتلال إنه قصف 280 هدفا لحزب الله في لبنان أمس، فيما قالت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش يدرس رفع مستوى شدة الهجمات.
وعن تجنيد لواءي الاحتياط لجبهة لبنان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ذلك سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.
وحول قرار استدعاء لواءي الاحتياط، قال الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد إن ذلك يعني أن جيش الاحتلال نقل ثقله العسكري بشكل فعلي من جبهة قطاع غزة إلى جبهة لبنان، وبالتالي فإن جهده الرئيسي سينصب على التعامل مع حزب الله، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية الانزلاق نحو حرب واسعة.
وأضاف أن هذا يعني أن هناك إصرارا واضحا من المستوى السياسي وبتوافق مع المستوى العسكري على ضرورة تنفيذ خطة الحزام الأمني على الحدود مع لبنان، والذي يهدف إلى إرجاع قوات حزب الله خلف نهر الليطاني، وخلق واقع سياسي وأمني جديد هناك، مع الأخذ في الاعتبار أن الضربات الجوية لا تكفي لحسم المعركة.
وأشار خالد إلى أن استدعاء الفرقة 98 المظلية وقوات احتياط أخرى إلى الجبهة سيجعل التوغل البري أمرا ممكنا في أي لحظة مع استمرار سياسة الأرض المحروقة من الجو.
ومن المكابح التي يحسب الاحتلال لها حساب في ميزان الحرب الدائرة أن حزب الله يمتلك بحسب تقديراته ما بين 120-200 ألف صاروخ، تتنوع في مداها وقدراتها، وهي تشمل مئات الصواريخ الدقيقة ذات القدرة التدميرية العالية، فضلا عن الدعم الذي سيتلقاه الحزب من حلفائه في ظل وجود خط إمداد مفتوح عبر سورية والعراق واليمن صولا إلى إيران نفسها.
ويمكن لصواريخ حزب الله الوصول الى أي نقطة في الكيان وبشكل يتحدى التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل لم يسبق له مثيل، وربما يستنفد مخزون صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وصواريخ مقلاع داود في غضون أيام قليلة من القتال، مما يترك إسرائيل عرضة لآلاف الصواريخ والقذائف دون دفاع نشط فعال.
وفي هذا السياق سيحاول حزب الله تخفيف وتيرة الضربات الجوية عليه عبر توجيه الصواريخ الثقيلة والدقيقة نحو مسارات إقلاع الطائرات الحربية للاحتلال.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من المرجح أن تجبر الدفاعات الجوية لحزب الله طائرات الاحتلال على التحليق على ارتفاعات أعلى.
ورغم تمتع الاحتلال بتفوق جوي كبير حتى في وجود منظومات حزب الله الدفاعية، فإن هذه الدفاعات النشطة سوف تؤخر انتشار قوات جيش الاحتلال بريا بشكل كبير.
لكن ما سبق وحده لا يكفل النصر الذي يبحث عنه نتنياهو ولا يضمن لجيشه الخروج من مستنقع غزة، وبالتبعية فإن الاحتلال سيكون مجبرا على المُضي قدما واختراق الحدود اللبنانية بعدة فِرَق سعيا إلى إجبار مقاتلي حزب الله على الانتقال إلى الجانب الآخر من نهر الليطاني، وكذلك الكشف عن الأنفاق المخفية وتدميرها، التي كانت، مثل أنفاق غزة، أحد أهداف الاحتلال طيلة سنوات مضت.
لكن الحديث عن الحرب البرية أسهل بكثير من تجربتها، وأول مَن يعرف ذلك هو الاحتلال نفسه بعد تجاربه المتكررة في غزة.
وفي سيناريو حرب شاملة مع حزب الله، سوف يتعين على جيش الاحتلال التوغل لمسافة أبعد بكثير في عمق الأراضي المعادية تمتد إلى عشرات الكيلومترات والسيطرة عليها لفترة كافية لضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وخاصة الصواريخ والقذائف، قبل الانسحاب، مع الاحتفاظ بخط سيطرة قوي نسبيا بعمق كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات.
وحزب الله حاليا ليس كما في المواجهات السابقة فلديه الان ترسانة مختلفة، ممكن أن تشكل قوة ردع تجعل الكيان يفكر أكثر من مرة قبل الاقدام على خطوة الاجتياح البري.
ويرى بعض الخبراء في هذا النطاق، مثل باحث الدفاع الأميركي فرانك هوفمان، أن حزب الله أثبت أن الجهات غير النظامية قادرة على "دراسة وتفكيك نقاط الضعف في الجيوش ذات النمط الغربي، واستنباط التدابير المضادة المناسبة".
السبب في ذلك لم يكن القوة العسكرية تحديدا، ولكن ما يصفه المتخصصون باعتباره نوعا مختلفا من الحروب يُعد حزب الله أحد أفضل نماذج تطبيقه، وقد سُمِّيت هذه الحروب "الحروب الهجينة".
بالطبع لن يقف حزب الله في موقف دفاعي فقط، بل ستشن قواته هجمات حرب عصابات، على الأرجح باستخدام شبكة أنفاق واسعة ومواقع دفاعية مُعدة جيدا بالقرب من حدود الاحتلال، مستفيدة من التضاريس الوعرة هناك، وستحاول تلك القوات توجيه ضربات دقيقة منهجية على مجموعة من مواقع المراقبة للاحتلال على طول الحدود، وإسقاط المسيرات عالية الجودة، وضرب بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق سيحاول حزب الله، فوق الأرض وتحتها، التسلل بعملائه إلى داخل الأراضي المحتلة، ويمكن لكوادره الاستيلاء على قطع من الأرض بالقرب من الحدود.
وبالإضافة إلى أسلحته التي تُعد أكثر تطورا إذا ما قورنت بسلاح المقاومة الفلسطينية وأكثر قربا لترسانة الحرب التقليدية، يمكن لحزب الله نشر ما بين 40-50 ألف مقاتل يتمتع جانب كبير منهم بتدريب عال ومنضبط، وبالتالي فنحن هنا لا نتحدث عن قتال خاطف يمكن أن ينتهي في أيام أو حتى أسابيع، خاصة في ضوء فشل الاحتلال في غزة بعد عام كامل من الحرب.
أضافة إلى ذلك فأنه بخلاف غزة، لبنان ليس محاصرا من كل الجوانب، ويتمتع بخطوط إمداد مفتوحة، ما يعني أن حربا برية سوف تكون مستنقعا حقيقيا تغرق فيه قوات الاحتلال المنهكة أصلا بحرب غزة حتى أُذنيها دون أي مخرج قريب.-(وكالات)

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