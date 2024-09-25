هل يخفي الاحتلال خطة لاجتياح بري لجنوب لبنان تجبر حزب الله على التراجع؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس استدعاء لواءي احتياط، للعمل ضمن القوة المنشغلة في الحرب مع حزب الله، يرى محللون، أن الاستدعاء يحمل خفايا قد تكون خلفها خطة لاجتياح بري يجبر الحزب على الانسحاب إلى خلف نهر الليطاني.
تأتي تلك الخطة بعد ضغوط من الداخل المحتل لتأمين سبل عودة حوالي 90 ألفا أخلوا منازلهم في الشمال المحتل وأسكنتهم حكومة الاحتلال في فنادق وشقق لحين تأمين عودة آمنة لهم في المنطقة.
ويرى محللون أن احتمالية دخول بري للجنوب اللبناني كبيرة جدا، خاصة بعد تصريحات لمتقاعدين من جيش الاحتلال، (يسمون الخبراء) هناك، من أي جهد عسكري لن يحسب في ميزان القوة ما لم يتبع بدخول بري.
يأتي ذلك وقد قال مبعوث كيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، أول من أمس، إن تل أبيب منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع مع لبنان، وأن بلاده لا ترغب في اجتياح بري، مضيفا أن هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك. لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان (...) نفضل الحل الدبلوماسي".
وقال دانون في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما يزال ممكنا".
ومن وجهة نظر تل أبيب فإن الحل الدبلوماسي يعني رجوع حزب الله الى خلف نهر الليطاني والانسلاخ عن المقاومة الفلسطينية في غزة، والقبول بعودة آمنة لسكان شمال كيان الاحتلال، وهي قضايا مرفوضة من قبل حزب الله والذي يؤكد أن ذلك لن يتم ما لم ينته العدوان على غزة، بالطبع كذلك الرفض المطلق للرجوع الى خلف "الليطاني".
ويرجح محللون أنه في ضوء ذلك فإن الاجتياح البري لن يكون على غرار الاجتياح السابق في حزيران (يونيو) 1982، وإنما سيكون محدودا بما يضمن إجبار حزب الله على التراجع الى ما وراء الليطاني، ومنذ إجباره على توقيع اتفاق يضمن سلامة مواطنيه في الشمال.
ويرى محللون بأن تكثيف الاحتلال لطلعاته بالطائرات وقصف العديد من المواقع في مناطق مختلفة من لبنان، وبشكل خاص مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية من بيروت معاقل حزب الله يأتي لاضعافه بصورة كبيرة، قبل تنفيذ خطة لدخول بري.
فقد قال جيش الاحتلال إنه قصف 280 هدفا لحزب الله في لبنان أمس، فيما قالت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش يدرس رفع مستوى شدة الهجمات.
وعن تجنيد لواءي الاحتياط لجبهة لبنان قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ذلك سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.
وحول قرار استدعاء لواءي الاحتياط، قال الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد إن ذلك يعني أن جيش الاحتلال نقل ثقله العسكري بشكل فعلي من جبهة قطاع غزة إلى جبهة لبنان، وبالتالي فإن جهده الرئيسي سينصب على التعامل مع حزب الله، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية الانزلاق نحو حرب واسعة.
وأضاف أن هذا يعني أن هناك إصرارا واضحا من المستوى السياسي وبتوافق مع المستوى العسكري على ضرورة تنفيذ خطة الحزام الأمني على الحدود مع لبنان، والذي يهدف إلى إرجاع قوات حزب الله خلف نهر الليطاني، وخلق واقع سياسي وأمني جديد هناك، مع الأخذ في الاعتبار أن الضربات الجوية لا تكفي لحسم المعركة.
وأشار خالد إلى أن استدعاء الفرقة 98 المظلية وقوات احتياط أخرى إلى الجبهة سيجعل التوغل البري أمرا ممكنا في أي لحظة مع استمرار سياسة الأرض المحروقة من الجو.
ومن المكابح التي يحسب الاحتلال لها حساب في ميزان الحرب الدائرة أن حزب الله يمتلك بحسب تقديراته ما بين 120-200 ألف صاروخ، تتنوع في مداها وقدراتها، وهي تشمل مئات الصواريخ الدقيقة ذات القدرة التدميرية العالية، فضلا عن الدعم الذي سيتلقاه الحزب من حلفائه في ظل وجود خط إمداد مفتوح عبر سورية والعراق واليمن صولا إلى إيران نفسها.
ويمكن لصواريخ حزب الله الوصول الى أي نقطة في الكيان وبشكل يتحدى التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل لم يسبق له مثيل، وربما يستنفد مخزون صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وصواريخ مقلاع داود في غضون أيام قليلة من القتال، مما يترك إسرائيل عرضة لآلاف الصواريخ والقذائف دون دفاع نشط فعال.
وفي هذا السياق سيحاول حزب الله تخفيف وتيرة الضربات الجوية عليه عبر توجيه الصواريخ الثقيلة والدقيقة نحو مسارات إقلاع الطائرات الحربية للاحتلال.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، من المرجح أن تجبر الدفاعات الجوية لحزب الله طائرات الاحتلال على التحليق على ارتفاعات أعلى.
ورغم تمتع الاحتلال بتفوق جوي كبير حتى في وجود منظومات حزب الله الدفاعية، فإن هذه الدفاعات النشطة سوف تؤخر انتشار قوات جيش الاحتلال بريا بشكل كبير.
لكن ما سبق وحده لا يكفل النصر الذي يبحث عنه نتنياهو ولا يضمن لجيشه الخروج من مستنقع غزة، وبالتبعية فإن الاحتلال سيكون مجبرا على المُضي قدما واختراق الحدود اللبنانية بعدة فِرَق سعيا إلى إجبار مقاتلي حزب الله على الانتقال إلى الجانب الآخر من نهر الليطاني، وكذلك الكشف عن الأنفاق المخفية وتدميرها، التي كانت، مثل أنفاق غزة، أحد أهداف الاحتلال طيلة سنوات مضت.
لكن الحديث عن الحرب البرية أسهل بكثير من تجربتها، وأول مَن يعرف ذلك هو الاحتلال نفسه بعد تجاربه المتكررة في غزة.
وفي سيناريو حرب شاملة مع حزب الله، سوف يتعين على جيش الاحتلال التوغل لمسافة أبعد بكثير في عمق الأراضي المعادية تمتد إلى عشرات الكيلومترات والسيطرة عليها لفترة كافية لضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وخاصة الصواريخ والقذائف، قبل الانسحاب، مع الاحتفاظ بخط سيطرة قوي نسبيا بعمق كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات.
وحزب الله حاليا ليس كما في المواجهات السابقة فلديه الان ترسانة مختلفة، ممكن أن تشكل قوة ردع تجعل الكيان يفكر أكثر من مرة قبل الاقدام على خطوة الاجتياح البري.
ويرى بعض الخبراء في هذا النطاق، مثل باحث الدفاع الأميركي فرانك هوفمان، أن حزب الله أثبت أن الجهات غير النظامية قادرة على "دراسة وتفكيك نقاط الضعف في الجيوش ذات النمط الغربي، واستنباط التدابير المضادة المناسبة".
السبب في ذلك لم يكن القوة العسكرية تحديدا، ولكن ما يصفه المتخصصون باعتباره نوعا مختلفا من الحروب يُعد حزب الله أحد أفضل نماذج تطبيقه، وقد سُمِّيت هذه الحروب "الحروب الهجينة".
بالطبع لن يقف حزب الله في موقف دفاعي فقط، بل ستشن قواته هجمات حرب عصابات، على الأرجح باستخدام شبكة أنفاق واسعة ومواقع دفاعية مُعدة جيدا بالقرب من حدود الاحتلال، مستفيدة من التضاريس الوعرة هناك، وستحاول تلك القوات توجيه ضربات دقيقة منهجية على مجموعة من مواقع المراقبة للاحتلال على طول الحدود، وإسقاط المسيرات عالية الجودة، وضرب بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية.
وفي هذا السياق سيحاول حزب الله، فوق الأرض وتحتها، التسلل بعملائه إلى داخل الأراضي المحتلة، ويمكن لكوادره الاستيلاء على قطع من الأرض بالقرب من الحدود.
وبالإضافة إلى أسلحته التي تُعد أكثر تطورا إذا ما قورنت بسلاح المقاومة الفلسطينية وأكثر قربا لترسانة الحرب التقليدية، يمكن لحزب الله نشر ما بين 40-50 ألف مقاتل يتمتع جانب كبير منهم بتدريب عال ومنضبط، وبالتالي فنحن هنا لا نتحدث عن قتال خاطف يمكن أن ينتهي في أيام أو حتى أسابيع، خاصة في ضوء فشل الاحتلال في غزة بعد عام كامل من الحرب.
أضافة إلى ذلك فأنه بخلاف غزة، لبنان ليس محاصرا من كل الجوانب، ويتمتع بخطوط إمداد مفتوحة، ما يعني أن حربا برية سوف تكون مستنقعا حقيقيا تغرق فيه قوات الاحتلال المنهكة أصلا بحرب غزة حتى أُذنيها دون أي مخرج قريب.-(وكالات)
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