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لماذا يتكتم الاحتلال على خسائر قصف حزب الله؟

9/25/2024 11:48:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة- وظّف كيان الاحتلال الرقابة العسكرية المشددة للتكتم والتعتيم على الأضرار والخسائر التي تتكبدها الجبهة الداخلية في الشمال، منذ إطلاق حزب الله عملية "الحساب المفتوح"، في وقت تتعمد فيه المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الإعلامية تسليط الضوء على الهجمات التي يشنها الجيش على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت.
وخلافا لما كان سائدا على الجبهة مع قطاع غزة -حيث سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر الخسائر والأضرار المدنية والعسكرية جراء القصف الصاروخي لحركة حماس والهجمات التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية- يرفض الكيان المحتل الكشف عن خسائر قصف حزب الله.
وأمام مقص الرقيب العسكري، فإن سير وتطورات الحرب على الجبهة الشمالية، أظهرت أن حزب الله لديه استخبارات يبدو أنها متفوقة، وليست أدنى من حيث القدرة والتفعيل من سلاح استخبارات الجيش الإسرائيلي، وفقا لقراءات المحللين السياسيين والباحثين بالشأن الإسرائيلي.
وتوافقت قراءات المحللين فيما بينها بأن هناك تباينا بالقدرات والترسانة ما بين حركة حماس وحزب الله الذي يُبدي تفوقا استخباراتيا بالحرب، وهو التفوق الذي أدى إلى نتيجة مهمة جدا، وهي مسألة تحدي ما يسمى بـ"العقل الإسرائيلي الذي لا يهزم".
ورجحت تقديرات المحللين أن جهاز الاستخبارات لدى الاحتلال الذي لطالما تباهى أنه يتفوق إقليما وعالميا ويخوض المعارك بكل مكان، يعتمد أسلوب الرقابة العسكرية بهذه المرحلة للتقليل من تداعيات الهزيمة، قبالة عقل استخباراتي آخر هو حزب الله، الذي يحسن التخطيط والوصول للمعلومات وتوجيه الضربات بالوقت الملائم.
الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت قال إن هناك الكثير من التطورات والخسائر والأضرار المسكوت عنها على الجبهة الشمالية بالجانب الإسرائيلي.
يعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أنه منذ بدء التصعيد على الجبهة الشمالية، تُفرض رقابة عسكرية مشددة بصورة أكثر على تطورات الأحداث على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويتم استخدام القوة على مستويين: الأول خارجي انعكس بالإبادة الجماعية في غزة ومحاولة نقله إلى لبنان، والمستوى الثاني داخلي بفرض الرقابة على الأخبار والوقائع وحرية الرأي.
ويؤكد الباحث بالشأن الإسرائيلي أن هناك الكثير من التطورات والخسائر والأضرار المسكوت عنها على الجبهة الشمالية، بعد الضربة القاسية التي لحقت بإسرائيل خلال جولات التصعيد مع حزب الله.
وعزا الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول، السلوك الإسرائيلي بتشديد الرقابة إلى التعتيم على بنك الاستهدافات، وكذلك إلى تدعيم الحالة النفسية للإسرائيليين، خصوصا وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمادى بالترويج إلى أن حزب الله يهدد إسرائيل وجوديا، وذلك من أجل تبرير حرب لبنان الثالثة.
ويعتقد مخول أن الاحتلال من خلال تشديد الرقابة على مجريات الحرب يظن أن العامل النفسي مهم جدا لرفع معنويات الجمهور من خلال التكتم والتعتيم على الوقائع وحقيقة ما تتعرض له الجبهة الداخلية في الشمال.
وأشار إلى أن الاحتلال بهذا السلوك يتعمد تسليط الضوء على هجماته على لبنان والاستهدافات والاغتيالات التي تقوم بها، والتي طالت قيادات سياسية وعسكرية من حزب الله، وإلى ترسيخ مشاهد نزوح اللبنانيين مقابل قضية نزوح إسرائيليين من بلدات الشمال، وخلق شريط أمني فارغ من المدنيين في جنوب لبنان.

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