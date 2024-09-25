لماذا يتكتم الاحتلال على خسائر قصف حزب الله؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- وظّف كيان الاحتلال الرقابة العسكرية المشددة للتكتم والتعتيم على الأضرار والخسائر التي تتكبدها الجبهة الداخلية في الشمال، منذ إطلاق حزب الله عملية "الحساب المفتوح"، في وقت تتعمد فيه المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الإعلامية تسليط الضوء على الهجمات التي يشنها الجيش على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت.
وخلافا لما كان سائدا على الجبهة مع قطاع غزة -حيث سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر الخسائر والأضرار المدنية والعسكرية جراء القصف الصاروخي لحركة حماس والهجمات التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية- يرفض الكيان المحتل الكشف عن خسائر قصف
حزب الله.
وأمام مقص الرقيب العسكري، فإن سير وتطورات الحرب على الجبهة الشمالية، أظهرت أن حزب الله لديه استخبارات يبدو أنها متفوقة، وليست أدنى من حيث القدرة والتفعيل من سلاح استخبارات الجيش الإسرائيلي، وفقا لقراءات المحللين السياسيين والباحثين بالشأن الإسرائيلي.
وتوافقت قراءات المحللين فيما بينها بأن هناك تباينا بالقدرات والترسانة ما بين حركة حماس وحزب الله الذي يُبدي تفوقا استخباراتيا بالحرب، وهو التفوق الذي أدى إلى نتيجة مهمة جدا، وهي مسألة تحدي ما يسمى بـ"العقل الإسرائيلي الذي لا يهزم".
ورجحت تقديرات المحللين أن جهاز الاستخبارات لدى الاحتلال الذي لطالما تباهى أنه يتفوق إقليما وعالميا ويخوض المعارك بكل مكان، يعتمد أسلوب الرقابة العسكرية بهذه المرحلة للتقليل من تداعيات الهزيمة، قبالة عقل استخباراتي آخر هو حزب الله، الذي يحسن التخطيط والوصول للمعلومات وتوجيه الضربات بالوقت الملائم.
الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت قال إن هناك الكثير من التطورات والخسائر والأضرار المسكوت عنها على الجبهة الشمالية بالجانب الإسرائيلي.
يعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت، أنه منذ بدء التصعيد على الجبهة الشمالية، تُفرض رقابة عسكرية مشددة بصورة أكثر على تطورات الأحداث على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويتم استخدام القوة على مستويين: الأول خارجي انعكس بالإبادة الجماعية في غزة ومحاولة نقله إلى لبنان، والمستوى الثاني داخلي بفرض الرقابة على الأخبار والوقائع وحرية الرأي.
ويؤكد الباحث بالشأن الإسرائيلي أن هناك الكثير من التطورات والخسائر والأضرار المسكوت عنها على الجبهة الشمالية، بعد الضربة القاسية التي لحقت بإسرائيل خلال جولات التصعيد مع حزب الله.
وعزا الكاتب والمحلل السياسي أمير مخول، السلوك الإسرائيلي بتشديد الرقابة إلى التعتيم على بنك الاستهدافات، وكذلك إلى تدعيم الحالة النفسية للإسرائيليين، خصوصا وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمادى بالترويج إلى أن حزب الله يهدد إسرائيل وجوديا، وذلك من أجل تبرير حرب لبنان الثالثة.
ويعتقد مخول أن الاحتلال من خلال تشديد الرقابة على مجريات الحرب يظن أن العامل النفسي مهم جدا لرفع معنويات الجمهور من خلال التكتم والتعتيم على الوقائع وحقيقة ما تتعرض له الجبهة الداخلية في الشمال.
وأشار إلى أن الاحتلال بهذا السلوك يتعمد تسليط الضوء على هجماته على لبنان والاستهدافات والاغتيالات التي تقوم بها، والتي طالت قيادات سياسية وعسكرية من حزب الله، وإلى ترسيخ مشاهد نزوح اللبنانيين مقابل قضية نزوح إسرائيليين من بلدات الشمال، وخلق شريط أمني فارغ من المدنيين في جنوب لبنان.
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